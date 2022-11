Justin Trudeau deviendra le premier leader mondial à participer à « Canada’s Drag Race » – National

Justin Trudeau se balance dans la «salle de travail» sur un spin-off à venir de Drag Race du Canada.

Les producteurs de la série de compétitions de drag queen disent que le premier ministre fera une apparition spéciale sur Course de dragsters du Canada : le Canada contre le monde.

Il est le premier leader mondial à visiter la série de compétitions fondée par RuPaul, qui compte plus d’une douzaine de retombées mondiales dans des pays comme la Suède, l’Australie, le Mexique et le Royaume-Uni.

Une image du plateau montrait Trudeau aux côtés de la drag queen de Toronto et de l’animatrice Brooke Lynn Hytes dans un segment où les candidats reçoivent des mots inspirants avant le défi principal de l’épisode.

Course de dragsters du Canada : le Canada contre le monde s’étend au-delà des frontières canadiennes de la série régulière, invitant neuf drag queens internationales à se disputer la couronne alors que le Canada sert de pays hôte.

Les épisodes commencent à être diffusés sur Crave à partir du 18 novembre.

Course de dragsters a également annoncé les juges invités pour cette saison qui incluent la personnalité de la télévision Jeanne Beker, La course de dragsters du Canada la gagnante Priyanka et la chanteuse lauréate d’un Juno Anjulie.