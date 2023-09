"Justin Trudeau dans la tourmente, à la recherche d’une sorte de sortie": Ancien député du Canada

Dans une série de déclarations percutantes contre le Premier ministre canadien Justin Trudeau et son parti libéral, un ancien ministre d’une province du pays a déclaré que les allégations sur l’implication de l’Inde dans l’assassinat du terroriste du Khalistan avaient été faites « à l’avance et sans des faits clairs » et que le Premier ministre utilise un crime grave pour sortir de la « bourbe politique » dans laquelle il se trouve

S’adressant exclusivement à NDTV, Kash Heed – qui est conseiller municipal de Richmond, ancien ministre, membre de l’Assemblée législative et solliciteur général de la Colombie-Britannique, ainsi qu’ancien chef de la police – s’est également prononcé contre l’utilisation de tels meurtres à des fins politiques.

À une question sur l’Inde demandant au Canada des preuves sur le meurtre de Hardeep Singh Nijjar et fournissant ses propres preuves contre les terroristes opérant à partir du sol canadien, M. Heed a déclaré : « Nous avons soulevé la question des groupes impliqués dans cela pour gagner de l’argent, que ce soit il s’agit d’activités illicites comme le terrorisme ou d’autres choses de ce genre partout au Canada. Vous devez vous rappeler que, compte tenu de la situation politique dans laquelle nous nous trouvons actuellement, vous avez un parti au pouvoir au Canada qui est actuellement en crise.

« Qu’il s’agisse de devoir faire face à cette situation, sur laquelle ils se sont prononcés, à mon avis, à l’avance sans connaître les faits clairs, ou s’il s’agit du président de la Chambre qui doit démissionner parce qu’il a reconnu des gens qui se sont battus pour les nazis », a-t-il déclaré.

« Il (Trudeau) est dans la tourmente en ce moment, il cherche une sorte de porte de sortie. Ce n’est pas la porte de sortie qu’il devrait utiliser pour essayer de restaurer sa crédibilité politique, car ce qui s’est passé, c’est que la crédibilité politique diminue à un moment donné. un rythme très rapide », a ajouté l’ancien ministre.

« Mauvais calcul politique »

Lorsqu’on lui a demandé si M. Trudeau faisait des allégations sur l’implication de l’Inde dans le meurtre de Nijjar en raison de la dépendance de son gouvernement minoritaire à l’égard du Nouveau Parti démocratique de Jagmeet Singh, M. Heed a répondu : « Je crois que c’est un calcul de politique intérieure, je crois que c’est un mauvais calcul politique. parce qu’on ne peut pas tromper les électeurs au Canada. Ce premier ministre, son parti est en grande difficulté en ce moment, mais vous ne pouvez pas utiliser un crime très grave comme celui-ci pour essayer de vous sortir de la boue politique dans laquelle vous vous trouvez. tout de suite. »

« J’ai un mépris total pour les politiciens qui utilisent la mort de quelqu’un à leur propre bénéfice », a-t-il fait remarquer.

Enquête, ingérence

Sur la question de savoir si l’enquête sur la mort de Nijjar, abattu en juin devant un gurudwara à Surrey, en Colombie-Britannique, a été bâclée dès le début, M. Heed a déclaré qu’il ne pensait pas que les enquêteurs faisaient quelque chose de mal et que les politiciens étaient parler hors de propos.

« Cela a semé beaucoup de confusion à l’échelle internationale quant à ce qui se passe. Les enquêteurs enquêtent sur cela comme un homicide normal. Nous sommes habitués à mener ce type d’enquête parce que cela est très répandu ici en Colombie-Britannique, en particulier à Surrey. « Ils essaient de monter un dossier qui dispose de suffisamment de preuves, dans l’espoir de mener à des accusations contre des individus », a-t-il déclaré.

Soulignant le rôle des politiciens, le conseiller municipal a déclaré : « Mais lorsque nous sommes confrontés à cette ingérence politique qui se produit lorsque des politiciens font de la démagogie sur une question qui ne sera pas nécessairement vraie, ou que les preuves mèneront dans cette direction, il est la question compliquée à laquelle nous sommes confrontés en ce moment. »

Théories du complot?

À une question sur les allégations de M. Trudeau et les preuves qui les étayent, M. Heed a répondu : « Vous devez vous demander quelles sont ces preuves. S’agit-il de preuves substantielles pouvant conduire à des accusations portées par le chef de notre État, le Premier ministre du Canada, ou s’il s’agit simplement de renseignements, de rhétorique ou d’informations qui arrivent. »

Parlant de son expérience au sein des forces de police, M. Heed a déclaré que lorsqu’il s’agit de meurtres aussi médiatisés, de nombreuses informations arrivent.

« Ce n’est pas nécessairement vrai. Vous avez des théories du complot qui sont développées, vous avez celles qui doivent être examinées. Vous avez des preuves significatives auxquelles vous faites face. Vous devez adopter une approche inductive ici et cela « Les preuves mènent à des accusations ou à des accusations. Et si d’autres personnes sont impliquées dans une sorte de complot, examinons cela », a-t-il déclaré.

L’ancien chef de la police a déclaré que l’enquête sur Nijjar en était à ses balbutiements et que les policiers devraient être autorisés à faire leur travail, sans rhétorique politique.

La toile de terreur du Khalistan

Kash Heed a déclaré qu’il existe des groupes du crime organisé et des groupes terroristes opérant au Canada et qu’il s’agit d’un problème de longue date. Répondant à une question sur la toile de terreur du Khalistan dans le pays, il a répondu qu’elle ne se limite pas aux groupes sud-asiatiques, mais également à d’autres groupes ethniques.

« C’est répandu, que vous vouliez l’identifier comme un groupe Khalistani ou comme d’autres groupes organisés basés en Asie, c’est assez répandu au Canada. Ils gagnent beaucoup d’argent, et c’est principalement grâce à la vente de drogues et d’armes », il a dit.

Concernant les dossiers partagés par l’Inde sur les terroristes du Khalistan et les mesures prises par le Canada jusqu’à présent, M. Heed a déclaré : « Je dois également remettre cela en question… Si vous ignorez le fait que cela se produit sur notre sol souverain, et maintenant tout d’un coup, vous soulevez cela pour votre propre gain politique, c’est très, très discutable. Ce type d’activités a eu lieu au Canada et elles ne sont pas traitées de manière exhaustive par nos systèmes politiques et nos décideurs.