Justin Trudeau conclut sa retraite avec un message aux millennials

Le premier ministre Justin Trudeau a conclu une réunion de plusieurs jours de ses ministres avec un message aux jeunes : « Nous vous devons d’agir. »

De l’abordabilité du logement au changement climatique, Trudeau a tenté de s’adresser directement aux groupes démographiques qui l’ont aidé à remporter les élections précédentes, alors que son rival, le chef conservateur Pierre Poilievre, tente d’exploiter les préoccupations de la génération Y avec un message radicalement différent sur les défis auxquels le pays est confronté. .

« Aux jeunes Canadiens, je veux dire quelque chose : vous avez vécu deux années cruciales de votre vie adulte dramatiquement interrompues par la COVID, puis vous avez été frappé par l’inflation mondiale et la hausse des taux d’intérêt. Ces événements ont bouleversé vos études, vos premiers emplois, vos premières années d’études. années à bâtir une carrière et un réseau », a déclaré le premier ministre à Charlottetown mercredi.

Après avoir souligné ce que le gouvernement a fait jusqu’à présent pour tenter de réduire ces tensions, depuis l’offre de moyens d’épargner pour acheter une maison jusqu’à l’élimination des intérêts sur les prêts étudiants, Trudeau a noté qu’« il y a encore beaucoup à faire ».

« Nous vous devons d’agir afin que vous puissiez profiter pleinement de la promesse du Canada. Pour que vous puissiez réussir et accéder à toutes les opportunités qu’ont eues les générations qui vous ont précédé. Pour que vous puissiez avoir à la fois une économie et un environnement sains des communautés fortes et dynamiques à long terme. En tant qu’équipe, c’est l’une de nos principales priorités », a-t-il déclaré.

L’appel du millénaire de Trudeau intervient après que le cabinet devait entendre directement lors de la retraite Paul Kershaw, le fondateur de Generation Squeeze, un groupe de réflexion axé sur la défense des jeunes Canadiens qui luttent pour progresser dans le climat économique actuel.

Ce nouveau message ciblant les jeunes électeurs fait également suite à un récent sondage d’Abacus Data, qui a révélé que les libéraux étaient en retard de 11 points sur les conservateurs parmi les millennials (ceux nés entre 1980 et 1996) et parmi les électeurs de la génération Z (ceux nés entre 1997 et 2005). Le parti de Trudeau est à quatre points du Parti conservateur de Poilievre.

S’adressant à CTV News lors de la retraite du cabinet, Kershaw a déclaré que Poilievre devrait être reconnu pour avoir « exploité » le chagrin que ressentent de nombreux jeunes, mais a averti que si son « élan pessimiste » donnait lieu à une désillusion, cela pourrait avoir un effet contre-intuitif. étant donné l’influence électorale durable des millennials.

« Si cela suscite davantage de cynisme et si les plus jeunes se retirent, et que nous avons besoin qu’ils adhèrent avec leurs parents et grands-parents pour changer le système… afin que nous puissions préparer nos politiques pour le moment… le cynisme ne s’installera pas. nous là-bas », a déclaré Kershaw.

Une nouvelle analyse de RBC publiée mercredi prévient que les milléniaux sont « plus endettés que jamais ».

« Les Canadiens âgés de 35 à 44 ans (qui ont des dettes) avaient un ratio dette totale/revenu disponible de 250 pour cent en 2019. C’est beaucoup plus lourd que le fardeau de la dette qui était supporté par les Canadiens du même âge en 1999. » lit le message. « Les jeunes milléniaux endettés (âgés de moins de 35 ans) ne s’en sortent pas beaucoup mieux, avec un endettement représentant 165 pour cent de leur revenu disponible. »

LE LOGEMENT, UNE PRIORITÉ ABSOLUE MAIS AUCUNE NOUVELLE ACTION

Soutenu par son groupe de ministres récemment remanié, le premier ministre a déclaré qu’à l’approche de l’automne, la hausse du coût du logement sera l’une des priorités « fondamentales » du gouvernement libéral minoritaire. Cependant, il conclut la retraite de trois jours sans annoncer toute action concrète dans ce sens.

Trudeau a déclaré que la retraite avait été productive, notamment en entendant directement les Canadiens qui ont du mal à acheter une maison ou à payer des loyers en hausse, ainsi qu’en étudiant les tendances historiques et les données du recensement de StatCan, mais n’a fourni aucun calendrier ni précision sur les efforts supplémentaires pour lutter contre la crise du logement au-delà. construire plus de maisons.

« Tout le monde convient qu’il s’agit d’un problème complexe qui nécessite des solutions réunissant tous les ordres de gouvernement, le secteur privé et le secteur sans but lucratif… Les Canadiens de la classe moyenne qui souhaitent accroître leur valeur nette en accédant à la propriété ont de plus en plus l’impression que ce rêve est hors de portée. « Et maintenant, avec de plus en plus de locataires sur le marché du logement, la demande croissante entraîne une hausse des loyers pour tout le monde », a déclaré Trudeau.

Se concentrant sur la gestion du logement par Trudeau et son impact sur les jeunes lors d’une conférence de presse à l’extérieur de la Chambre des communes, Poilievre a critiqué le premier ministre pour avoir quitté le cabinet sans plan, tout en comparant le marché immobilier actuel à la prison.

« La vérité est que… pour les jeunes et la classe ouvrière, le marché immobilier après huit ans de Justin Trudeau est une prison. C’est une prison de murs pour des appartements de 350 pieds carrés qui coûtent 2 000 $ par mois. Ou les sous-sols des parents où les jeunes adultes de 35 ans ans vivent sans jamais avoir la chance de fonder une famille alors que leur horloge biologique est épuisée », a-t-il déclaré.

Poilievre a expliqué que « le versement hypothécaire moyen au Canada est désormais passé à 3 500 $ ». Cependant, à la fin de la discussion, après avoir été interrogé par les journalistes, il a précisé que le chiffre qu’il citait était basé sur l’évaluation d’un analyste du logement portant sur des maisons nouvellement achetées avec un acompte de 20 pour cent.

Il a mis fin à sa disponibilité en appelant Trudeau à rappeler la Chambre des communes, qui est en vacances estivales.

« Ouvrez la Chambre pour que les Canadiens puissent avoir un logement », a-t-il déclaré.

Le chef du NPD, Jagmeet Singh, a qualifié d’« échec total de leadership » le fait que le cabinet Trudeau ait quitté la conférence sur le front de mer de la côte Est sans annoncer de nouveaux plans en matière de politique du logement.

« C’est l’une des choses les plus graves auxquelles nous sommes confrontés. En quoi cela a-t-il un sens ? Nous sommes confrontés à une crise du logement, et nous avons le premier ministre Justin Trudeau, qui s’emploie à rejeter la faute sur les autres en disant que ce n’est pas de sa responsabilité. Nous avons le chef conservateur Pierre Poilievre, qui veut blâmer les villes. Les néo-démocrates veulent construire », a déclaré Singh.

Singh a déclaré que même s’il était heureux de parler de logement « n’importe quel jour », il n’a pas précisé s’il était d’accord avec ses collègues de l’opposition pour appeler à une révocation rapide de la Chambre.

ÉTUDIANTS INTERNATIONAUX ‘FACILE VILLAN’

Trudeau a déclaré que le gouvernement prend soin de ne pas rejeter la faute sur un groupe en particulier, comme les acheteurs étrangers, les promoteurs agressifs ou les étudiants internationaux. Il considère plutôt la crise actuelle comme une crise qui couve depuis des décennies, exacerbée par une multitude de facteurs et qui ne peut être résolue avec une seule « solution miracle ».

« Je pense qu’il est vraiment essentiel en ce moment que le gouvernement fédéral reconnaisse le chagrin que ressentent les jeunes à l’idée de se retrouver exclus du logement en tant que locataires et propriétaires », a déclaré Kershaw.

Pourtant, lors de la retraite du Cabinet, il y a eu beaucoup de discussions sur le fait que les libéraux envisageaient de plafonner le nombre d’étudiants internationaux comme un moyen de freiner la montée en flèche des loyers.

« Nous ne pouvons nous en sortir qu’en retroussant nos manches et en faisant le travail… Et la bonne nouvelle est que le Canada a déjà fait cela. Nous avons déjà été confrontés à des crises du logement dans notre histoire », a déclaré Trudeau, en soulignant la période de l’après-Seconde Guerre mondiale. lorsque les gouvernements ont construit des quartiers entiers.

Kershaw a déclaré que pour « faire face au moment opportun », le gouvernement fédéral ne peut pas se contenter de choisir un « méchant facile » comme l’accent est actuellement mis sur les étudiants internationaux.

Faisant écho à cela dans une interview sur CTV News Channel, la présidente de la Fédération canadienne des étudiants et étudiante internationale Maelis Barre a qualifié un plafond potentiel de « assez décevant et honteux », qui, s’il était appliqué, équivaudrait à une « solution de fortune » qui ne fonctionnerait pas. s’attaquer au problème fondamental de l’abordabilité du logement.

« Nous savons que la crise du logement est enracinée dans des facteurs économiques et politiques complexes qui ont évolué au fil des décennies », a déclaré Barre.

Interrogé sur le plafond des étudiants internationaux, Poilievre a accusé l’actuel ministre du Logement, Sean Fraser, qui était encore il y a quelques semaines le ministre de l’Immigration, d’avoir ruiné le programme.

« En tant que conservateurs, nous veillerons à ce que les étudiants internationaux aient un logement, des soins de santé et, lorsqu’ils le souhaitent : des emplois, afin que nous puissions revenir à un système qui soutient nos universités, attire les personnes les plus brillantes du monde, aide les données démographiques. de notre pays, mais ne laisse pas les gens vivre dans la misère », a déclaré Poilievre.

LA POLITIQUE CLIMATIQUE « PLUS URGENTE QUE JAMAIS »

Sur le front climatique, Trudeau a qualifié la situation d’« urgence » qui s’aggrave, mais comme pour la question du logement, le retrait du cabinet n’a donné lieu à aucune annonce de nouveaux plans, voyant Trudeau faire des efforts pour vanter le programme existant de tarification et de remise du carbone, ainsi que l’industrie verte. efforts technologiques.

Parlant des conditions météorologiques extrêmes observées à travers le pays cet été, des incendies de forêt dévastateurs à la qualité de l’air dangereuse qui recouvre une grande partie du Canada à cause de la fumée.

« Les politiques climatiques sont plus urgentes que jamais. Les Canadiens ne peuvent pas se permettre des dirigeants qui veulent les faire reculer », a déclaré Trudeau, apparemment en guise de pique à Poilievre.

Même si Poilievre n’a pas parlé du dossier environnemental et n’a pas été interrogé mercredi, il a diffusé des publicités payantes sur sa lutte contre la taxe sur le carbone et a récemment dû reporter sa tournée en Colombie-Britannique et annuler une « suppression de la taxe ». » rassemblement au Yukon en raison des incendies de forêt qui ravagent la région.