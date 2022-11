Justin Trudeau apparaît dans le spin-off de “Canada’s Drag Race”: “Construire une société résiliente” – National

Le premier ministre Justin Trudeau a fait une apparition dans l’épisode de vendredi de “Canada’s Drag Race: Canada vs. the World” pour offrir aux concurrents des mots d’inspiration avant le défi principal.

Trudeau est présenté comme étant le premier leader mondial à visiter la série de compétitions fondée par RuPaul.

Au cours de l’épisode, le premier ministre a partagé ses réflexions sur les efforts du Canada pour embrasser la diversité, notant qu’il y a encore beaucoup de travail à faire pour construire des alliances au Canada.

Après ses propos, les reines ont été touchées par ses propos.

La concurrente Stephanie Prince avait les larmes aux yeux, affirmant que le travail de Trudeau sur l’immigration avait facilité la migration de l’artiste au Canada pour une vie meilleure.

La série Crave préenregistrée a été diffusée le même jour que Trudeau a témoigné devant l’enquête publique examinant la décision de son gouvernement d’invoquer la Loi sur les mesures d’urgence pour aider à dégager les blocus de protestation du « Freedom Convoy » de l’hiver dernier.

Les juges invités pour l’épisode comprenaient la gagnante de “Canada’s Drag Race” Priyanka et l’activiste Sarain Fox, qui a rejoint la juge permanente Traci Melchor.

L’animatrice Brooke Lynn Hytes a remercié Trudeau d’avoir soutenu la communauté LGBTQ et d’avoir participé au défilé de la fierté.

« Pouvons-nous aller au-delà de « tolérer » et commencer à embrasser, aimer, accepter, apprendre et être mis au défi par ? C’est ainsi que vous construisez une société résiliente », a répondu Trudeau. « C’est ce que nous essayons de faire au Canada, et nous avons encore beaucoup de travail à faire.

L’apparition de Trudeau a été brève, correspondant à l’énergie vibrante du spin-off, dans lequel des drag queens internationales s’affrontent dans des défis et des batailles de synchronisation labiale jusqu’à ce qu’un gagnant soit couronné.

«Je déteste te voir partir, j’adore te voir partir, bébé», a crié Icesis Couture alors que le groupe regardait Trudeau faire sa sortie – ou s’éloigner.