Justin Trudeau anime AMA sur Twitter

OTTAWA –

Le premier ministre Justin Trudeau n’a peut-être pas commencé la journée à se demander si les sirènes se reproduisent comme des poissons ou comme des humains, mais c’est ce qu’une personne lui demande de considérer.

Dans un tweet, Trudeau a invité les gens à lui poser toutes les questions qu’ils voulaient, et les habitants de Twitter ont immédiatement accédé à cette demande avec une variété de questions sur tout, du logement abordable au cirage des chaussures.

Il a déclaré que toute personne ayant une question devrait la publier dans les réponses à son tweet et “rester à l’écoute”.

Il y a eu plus de 6 000 réponses un peu plus d’une heure plus tard, dont une défiant le Premier ministre à un combat d’arts martiaux mixtes et une autre demandant simplement : « Pourquoi êtes-vous ?

Il y avait de nombreuses questions politiques sérieuses sur des questions telles que la réforme électorale, le changement climatique, les soins de santé et les véhicules électriques, et de nombreuses réponses en colère appelant à la démission de Trudeau.

Mais Trudeau s’est également créé une opportunité de répondre à la question de savoir si les chiens porteraient des pantalons couvrant uniquement leurs pattes arrière ou les quatre, et si le fromage râpé appartient au curry – “oui ou non”.

L’appel est intervenu un jour après l’ajournement de la Chambre des communes pour une pause des Fêtes.

Le message de Trudeau comprenait une vidéo en gros plan qui, bien que tournée dans un style candide, comprenait une rangée de drapeaux canadiens à peine visibles en arrière-plan.

“Salut tout le monde. Alors que nous approchons de la fin de l’année, j’ai fait beaucoup d’interviews avec des chaînes de télévision, des journaux, des stations de radio”, a-t-il déclaré dans la vidéo.

“Et ils ont eu beaucoup de bonnes questions. Mais je sais que vous aussi. Alors, écoutons-les.”

Certaines questions, comme celle de l’ancienne météorologue de la CBC, Claire Martin, qui voulait en savoir plus sur la routine matinale du premier ministre, étaient peut-être prévisibles.

Il en va de même pour les remarques sarcastiques rappelant des photos de Trudeau portant un visage noir apparues en 2019, ou des questions sur la façon dont le chef du gouvernement passe son temps après avoir annulé un abonnement Disney Plus – faisant référence aux commentaires que son adjointe, Chrystia Freeland, a faits plus tôt cet automne.

Et des questions sur le Forum économique mondial. Et s’il peut « devenir le président américain ».

Dans la catégorie la moins prévisible : “Jésus aurait-il pu micro-ondes un burrito si chaud qu’il ne pourrait pas le manger lui-même ?”

Ou : “Vous souvenez-vous d’avoir skié à Whistler en 1988 et d’être arrivé au Delta Mountain Inn ? Votre père (sic) ne m’a donné que 5 $ pour un tas de sacs, mais je suppose que j’étais juste content de me vanter de l’avoir rencontré.”

La plupart des réponses se résumaient simplement à ceci : “Depuis quand répondez-vous aux questions ?”



Ce rapport de La Presse canadienne a été publié pour la première fois le 15 décembre 2022.