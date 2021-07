Justin Tipuric : Le capitaine des Ospreys ratera le début de la saison en raison d’une blessure à l’épaule subie en jouant pour les Lions | Nouvelles du rugby à XV

Justin Tipuric pourrait être absent jusqu’en décembre avec une blessure à l’épaule

Le capitaine des Ospreys, Justin Tipuric, devrait être exclu jusqu’à Noël en raison d’une blessure à l’épaule survenue en jouant pour les Lions britanniques et irlandais contre le Japon en juin.

Tipuric sera absent pour le début de la campagne inaugurale du United Rugby Championship.

Le flanker Wales and Lions suit actuellement un programme de rééducation sur son épaule blessée sous la supervision de l’équipe médicale des Ospreys.

L’entraîneur-chef des Ospreys, Toby Booth, a déclaré: « Nous sommes ravis que Justin se blesse alors qu’il représente les Lions, ce qui est l’apogée de la carrière de tout joueur.

« Le perdre pendant une longue période laissera un vide dans notre équipe en tant que joueur et leader, que nous devrons combler.

« Il a commencé le processus de rééducation et a déjà eu des consultations positives sur la voie du rétablissement. Il est extrêmement professionnel et diligent, comme on peut s’y attendre de la part d’une personne de son niveau. »

« Comme pour tous les joueurs blessés, il est important que nous le soutenions pendant cette période et attendons avec impatience de l’avoir disponible quand il sera bon et prêt. »