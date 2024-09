Justin Timberlake va plaider coupable

Selon le bureau du procureur du comté de Suffolk, Justin Timberlake devrait plaider coupable à une accusation de conduite en état d’ivresse liée à son arrestation en juin à Sag Harbor, dans l’État de New York.

Timberlake sera entendu vendredi prochain, ce qui marquera son premier retour dans l’enclave des Hamptons depuis son arrestation. Le chanteur a plaidé non coupable le mois dernier, lors d’une comparution virtuelle devant un tribunal, où le juge a suspendu son permis de conduire.

Timberlake plaidera coupable à un chef d’accusation moins grave, selon l’Associated Press. Les procureurs n’ont pas souhaité faire d’autres commentaires sur les détails de l’accord de plaidoyer.

CNN a contacté l’attaché de presse de Timberlake. Son avocat, Edward Burke, a refusé de commenter.

Au moment de son arrestation en juin, la police a déclaré que Timberlake, 43 ans, avait été observé au volant d’une BMW 2025 « en état d’ébriété ».

Il aurait omis de s’arrêter à un panneau d’arrêt et de rester dans sa voie de circulation, selon un communiqué de la police de Sag Harbor. Il a été décrit par un policier comme étant « incapable de diviser son attention » et ayant de mauvais résultats aux « tests de sobriété normalisés sur le terrain ».

Timberlake a déclaré à la police qu’il avait « bu un martini et j’ai suivi mes amis chez moi », selon les documents judiciaires.

Lors d’une audience fin juillet, l’avocat de Timberlake a contesté l’état d’ivresse de l’artiste, arguant qu’il n’aurait pas dû être arrêté.

« La police a commis un certain nombre d’erreurs très importantes dans cette affaire », avait déclaré Burke à l’époque.

Timberlake a été en tournée pendant une grande partie de l’été, pour promouvoir son dernier album, « Everything I Thought It Was ».