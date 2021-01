Justin Timberlake a un nouveau bébé et un nouvel album qui est déjà en préparation.

Le 29 janvier, l’artiste « Can’t Stop the Feeling », qui s’est produit à Président Joe BidenLa cérémonie d’inauguration de stars au début du mois, est apparue sur Le spectacle de ce soir discuter avec un bon ami et hôte Jimmy Fallon à quoi ressemble sa vie maintenant que lui et sa femme Jessica Biel vient d’accueillir leur deuxième bébé, Phineas.

« Personne ne dort, » expliqua Justin, « mais il est tellement mignon. »

Jimmy a confirmé que le nouveau bébé de Justin est également hilarant, disant au public que pendant leur FaceTime, Phineas a fait son « premier morceau » en faisant une grimace pour la caméra. (Hmm … pouvons-nous nous attendre à voir Phineas sur Saturday Night Live dans quelques années pour suivre les traces de son papa ?!)

Le chanteur, qui joue actuellement dans le nouveau film Palmer sur Apple TV +, a déclaré qu’en plus de prendre soin de son petit, il travaillait également sur de la nouvelle musique.

Interrogé par Jimmy si les fans peuvent s’attendre à un nouvel album, Justin a répondu: « Il y a une possibilité. Allons-y avec » oui « . J’ai été dans et hors du studio pour travailler sur des trucs. Je t’ai joué quelques morceaux. »

Lorsqu’on lui a demandé comment Justin avait la «patience» de ne pas sortir ses nouvelles chansons tout de suite, le Réseau social l’acteur a expliqué que cela faisait partie de son processus.