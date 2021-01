Justin Timberlake a taquiné une réunion NSYNC 19 ans après la scission du boyband de renommée mondiale.

Le chanteur de 39 ans devenu acteur a déclaré qu’il « ne dirait jamais jamais » lorsqu’il s’agirait de retrouver ses anciens camarades du groupe JC Chasez, Chris Kirkpatrick, Joey Fatone et Lance Bass.

En 2002, le boyband à succès a décidé de faire une pause au plus fort de sa carrière – mais il semble que Justin soit prêt à revenir sur scène.

Levant le couvercle sur une éventuelle réunion, Justin a déclaré au Radio Times que pour le moment, sa vie personnelle et sa famille étaient sa priorité, mais il n’a pas exclu une réunion dans « des mois ou des années à venir ».

Interrogé sur les retrouvailles avec les garçons, le hit-maker de Can’t Stop The Feeling a expliqué: «Je n’ai pas de boule de cristal pour ce qui va se passer avec l’industrie de la musique dans les mois ou les années à venir.







(Image: WireImage)



«C’est quelque chose qui pèse lourdement dans mon esprit.

«Nous devrons voir ce qui se passe en termes de musique live et j’apprécie la question, mais je me concentre actuellement sur Palmer.

NSYNC a enregistré pour la dernière fois du nouveau matériel en 2002.

Les cinq membres se sont réunis à plusieurs reprises, notamment aux MTV Video Music Awards 2013 et pour recevoir une étoile sur le Hollywood Walk of Fame.







(Image: Twitter)









(Image: Reuters)



Tout au long de sa carrière, le groupe a effectué cinq tournées de concerts dans tout le pays et vendu plus de 70 millions de disques, devenant l’un des boys band les plus vendus de l’histoire.

Justin a connu un tourbillon de quelques mois après que lui et sa femme Jessica Biel aient accueilli leur deuxième enfant au début de l’année.

Il a confirmé que les tourtereaux avaient accueilli un fils lors d’une apparition virtuelle sur The Ellen DeGeneres Show.

Le chanteur de 39 ans a déclaré: « Il est génial et tellement mignon. Personne ne dort.









« Mais nous sommes ravis. Nous sommes ravis et ne pourrions pas être plus heureux. Très reconnaissants. »

Il a également révélé qu’ils avaient nommé leur fils, Phineas.

Le couple a accueilli son premier enfant, son fils Silas, en avril 2015 après s’être marié en 2012.

Avez-vous une histoire à vendre? Contactez-nous à webcelebs@trinitymirror.com ou appelez-nous directement au 0207 29 33033.