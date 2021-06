Justin Timberlake sur l’audience de tutelle de Britney Spears

Justin Timberlake montre son soutien à Britney Spears après ses déclarations effrayantes lors de l’audience de mercredi dans la bataille en cours pour sa tutelle.

« Après ce que nous avons vu aujourd’hui, nous devrions tous soutenir Britney en ce moment », le chanteur de 40 ans a écrit sur Twitter, avant de faire allusion à leur cour tumultueuse au début des années 2000. « Peu importe notre passé, bon ou mauvais, et peu importe depuis combien de temps c’était… ce qui lui arrive n’est tout simplement pas bien. »

Au cours de son discours de 20 minutes devant le tribunal, Spears a fait une série de révélations choquantes et a condamné sa tutelle et ceux qui contrôlaient sa vie et ses finances.

Spears a déclaré à la juge Brenda Penny qu’elle était obligée d’utiliser un dispositif intra-utérin (DIU), malgré son souhait d’avoir plus d’enfants. « On m’a dit en ce moment dans la tutelle, je ne peux pas me marier ou avoir un bébé », a déclaré Spears. « J’ai (un) DIU à l’intérieur de (moi) en ce moment donc je ne tombe pas enceinte. »

Timberlake a répondu aux commentaires de Spears dans son tweet, ajoutant: « Aucune femme ne devrait jamais être empêchée de prendre des décisions concernant son propre corps. »

« Je suis tellement en colère que c’est fou » :Britney Spears dit qu’elle est «esclave» dans une tutelle «abusive»

Dans un autre tweet, il a écrit: « Personne ne devrait JAMAIS être retenu contre sa volonté… ou avoir à demander la permission d’accéder à tout ce pour quoi il a travaillé si dur. »

Timberlake a écrit que lui et sa femme Jessica Biel envoyaient « notre amour » et « un soutien absolu » au chanteur. « Nous espérons que les tribunaux et sa famille arrangeront les choses et la laisseront vivre comme elle le souhaite. »

« Je sais que j’ai échoué » : Justin Timberlake présente ses excuses à Britney Spears et Janet Jackson

Timberlake a récemment fait face à des réactions négatives pour son traitement de Spears après la sortie du documentaire « Framing Britney Spears » en février.

« J’ai vu les messages, les tags, les commentaires et les inquiétudes et je veux y répondre. Je suis profondément désolé pour les moments de ma vie où mes actions ont contribué au problème, où j’ai parlé hors de mon tour, ou n’ai pas parlé pour ce qui était juste », a écrit Timberlake dans un communiqué publié sur Instagram. « Je veux spécifiquement m’excuser auprès de Britney Spears et Janet Jackson individuellement, car je tiens à ces femmes et je les respecte et je sais que j’ai échoué. »

Suite:Britney Spears s’exprime à l’audience de tutelle : voici ce que nous savons

D’autres célébrités ont également montré leur soutien à Spears sur les réseaux sociaux.

« Nous t’aimons Britney !! Reste forte » Mariah Carey tweeté.

Khloe kardashian tweeté: « Personne ne devrait être traité comme ça. Reste forte Reine !! Tu mérites mieux … #FreeBritney. »

Chanteur Halsey tweeté elle « admire (s) son courage à parler pour elle-même aujourd’hui ».

« Bénis Britney et j’espère de tout mon cœur qu’elle sera libérée de ce système abusif. Elle le mérite plus que tout », a-t-elle écrit.

Dans un tweet de suivi, Halsey a écrit: « De plus, (explétif) toute personne qui pense avoir le pouvoir en tant qu’institution ou individu de contrôler la santé reproductive d’une personne. #FreeBritney. »

Meghan McCain a demandé: « En quoi ce qui a été fait à Britney Spears n’est-il pas un crime contre les droits humains ?

« L’isolement, contrôlant sa capacité à se reproduire sans son consentement, la forçant à travailler dans des conditions inhumaines. Si elle était une autre personne, les personnes qui lui auraient fait ça seraient en prison », a-t-elle tweeté.

McCain a ajouté qu’elle se sentait « physiquement malade » à cause des révélations faites lors de l’audience de mercredi.

« Je pense que parce qu’il s’agit de tellement plus… Les femmes ne sont pas entendues, ne font pas confiance, accusées d’être folles à la moindre déviation par rapport à un placage parfait », elle a continué. « En tant que société, nous l’avons complètement abandonnée et son père devrait être en prison. »

Brandy aussi a pris sur Twitter pour montrer son soutien à la chanteuse pop, en écrivant: « Envoyer tout mon amour et mon soutien à Britney Spears et à ses fans. »

Rose McGowan, qui a déjà parlé du cas de tutelle de Spears, est apparue mercredi sur « Tucker Carlson Tonight » de Fox News pour se rallier à la chanteuse pop.

« Eh bien, à mon avis et à beaucoup d’autres, (la tutelle de Britney) est mauvaise », a-t-elle commencé. « Son père l’a placée sous tutelle à l’âge de 25 ans. Beaucoup dans les médias ont ri et l’ont méprisée quand elle s’est rasé la tête… »

McGowan a ajouté que l’audience du tribunal « est un moment culturel marquant ».

« Elle a pu parler pour la première fois, je crois, dans sa vie, honnêtement et ouvertement », a-t-elle déclaré. « Et ce qui lui a été fait, c’est horrible. »

L’audience de mercredi a marqué la première fois que la chanteuse s’est exprimée devant un tribunal depuis le 10 mai 2019. Ensuite, la salle d’audience a été scellée et rien de ce qu’elle a dit n’est devenu public.

« Beaucoup de choses se sont passées depuis deux ans », a déclaré Spears lors de l’audience. « Je ne suis pas retourné au tribunal parce que je ne pense pas avoir été entendu à quelque niveau que ce soit lorsque je suis venu au tribunal la dernière fois. »

Contribution : Elise Brisco, Bill Keveney