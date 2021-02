Justin Timberlake a présenté des excuses publiques à Britney Spears pour ses actions à la suite de leur rupture très médiatisée il y a près de 20 ans, qui ont été mises en évidence dans un documentaire récent.

Le chanteur a été critiqué pour une ancienne interview présentée dans Framing Britney Spears, dans lequel il a fait la lumière d’avoir des relations sexuelles avec la star. Le documentaire met également en évidence sa vidéo de 2002 Cry Me A River – qui faisait allusion à Spears le trompant – et comment cela affectait son image à l’époque.

Et depuis la sortie du programme le 5 février, la polémique sur Timberlakela performance du Super Bowl aux côtés de Janet Jackson en 2004 – au cours de laquelle il a exposé l’un de ses seins dans un « dysfonctionnement de la garde-robe » – a également été relancé. Jackson a porté le poids des critiques, tandis que sa carrière solo a prospéré.

La poitrine de Janet Jackson a été tristement exposée par Timberlake lors de leur émission à la mi-temps au Super Bowl en 2004



En réponse à la réaction, Timberlake a publié une déclaration sur Instagram s’excusant spécifiquement auprès des deux femmes et disant qu’il «fera mieux» à l’avenir.

«Je suis profondément désolé pour les moments de ma vie où mes actions ont contribué au problème, où j’ai parlé à l’envers, ou je n’ai pas parlé de ce qui était juste», a-t-il écrit. «Je comprends que j’ai échoué dans ces moments et dans bien d’autres et que j’ai bénéficié d’un système qui tolère la misogynie et le racisme.

«Je tiens spécifiquement à m’excuser auprès de Britney Spears et Janet Jackson individuellement, car je prends soin de ces femmes et les respecte et je sais que j’ai échoué.

« Je me sens également obligé de répondre, en partie, parce que toutes les personnes impliquées méritent mieux et plus important encore, parce que c’est une conversation plus large à laquelle je veux de tout cœur faire partie et grandir… »

Timberlake a poursuivi en disant que «l’industrie du divertissement est imparfaite», favorisant les hommes blancs – quelque chose qu’il n’a pas reconnu quand il était plus jeune, mais qu’il essaie de résoudre maintenant.

«Cela prépare les hommes, en particulier les hommes blancs, à réussir», écrit-il. « C’est conçu de cette façon. En tant qu’homme dans une position privilégiée, je dois parler à ce sujet.

«À cause de mon ignorance, je ne l’ai pas reconnu pour autant que c’était pendant que cela se passait dans ma propre vie, mais je ne veux plus jamais profiter que les autres soient à nouveau rabattus.

« Je n’ai pas été parfait pour gérer tout cela tout au long de ma carrière. Je sais que ces excuses sont une première étape et n’absolvent pas le passé. Je veux assumer la responsabilité de mes propres faux pas dans tout cela et faire partie de un monde qui élève et soutient.

« Je me soucie profondément du bien-être des personnes que j’aime et que j’ai aimées. Je peux faire mieux et je ferai mieux. »

Réalisé par le New York Times, Framing Britney Spears explore l’ascension de la star, la misogynie à laquelle elle a été confrontée au cours de sa carrière et la controverse sur le contrôle de ses finances par son père – une tutelle qu’elle combat actuellement devant les tribunaux.

Spears n’a pas participé au documentaire elle-même mais a semblé s’y référer dans une publication sur les réseaux sociaux, en disant: « Chaque personne a son histoire et son point de vue sur les histoires des autres. Nous avons tous tellement de belles vies différentes.

« N’oubliez pas, peu importe ce que nous pensons savoir sur la vie d’une personne, ce n’est rien comparé à la personne réelle qui vit derrière l’objectif. »