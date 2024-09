Justin Timberlake s’adresse aux médias après avoir plaidé coupable dans une affaire de conduite en état d’ivresse

Lire le contenu vidéo



CNN

9h50 (heure du Pacifique) — Justin Timberlake Il s’adresse aux médias à l’extérieur du tribunal de Sag Habor, répétant une grande partie de ce qu’il a dit dans la salle d’audience. Il dit qu’il essaie de se maintenir à un niveau élevé – ce qu’il n’a pas fait dans cette affaire.

JT ajoute qu’il aurait pu prendre une décision différente, plus responsable, mais il ne l’a pas fait. Il conseille aux gens de ne pas prendre le volant, même s’ils n’ont bu qu’un seul verre.

Timberlake remercie tout le monde – des habitants de Sag Harbor aux personnes présentes dans la salle d’audience en passant par les policiers dans les rues – pour avoir travaillé avec lui tout au long de ce processus. Il dit qu’il va faire sa part pour mettre fin à la conduite en état d’ivresse et il espère que tout le monde pourra faire de même.

09h44 (heure du Pacifique) — Justin Timberlake a officiellement quitté le palais de justice… sortant tranquillement devant de nombreux spectateurs après avoir plaidé coupable.



Lire le contenu vidéo



TMZ.com

09h07 (heure du Pacifique) — Le juge a officiellement accepté l’accord de Justin Timberlake… et il devra effectuer 25 heures de travaux d’intérêt général dans un délai d’un an, et payer une amende pouvant aller jusqu’à 500 dollars. Le juge a remercié Justin pour tout ce qu’il a dit et pour avoir parlé avec son cœur. Son permis de conduire dans l’État de New York sera suspendu pendant 90 jours.

09h04 (heure du Pacifique) — Le juge demande à Justin Timberlake comment le tribunal peut être sûr que cela ne se reproduira plus… et il répond qu’il peut dire avec la plus grande honnêteté « je ne reviendrai plus ici » — plaisantant en disant qu’il ne parle pas de Sag Harbor, car il aime la ville.

9h00 (heure du Pacifique) — JT dit qu’il a eu le temps de réfléchir à ses actes et qu’il n’a pas été à la hauteur de ses propres valeurs. Il dit comprendre son programme, un programme qu’il a passé sa vie à construire.

Timberlake ajoute qu’il est reconnaissant d’avoir eu l’opportunité d’apprendre et qu’il aurait dû prendre une meilleure décision pour lui-même. Il dit avoir été élevé selon certaines valeurs… et ce n’est pas le cas.

08h57 (heure du Pacifique) — Justin vient d’avouer avoir consommé des boissons alcoolisées avant son arrestation et avoir conduit en état d’ébriété — un changement radical par rapport à juillet dernier, lorsque son avocat avait affirmé qu’il n’était pas ivre lorsque les policiers l’ont arrêté.

08h53 (heure du Pacifique) — La comparution de Justin Timberlake devant le tribunal est en cours… et, dans le cadre de son plaidoyer de culpabilité, il a accepté d’effectuer 25 à 40 heures de travaux d’intérêt général, et il fera un message d’intérêt public, vraisemblablement sur la conduite en état d’ivresse.

Rappelez-vous, à l’époque, Justin et le reste de *NSYNC ont fait un PSA sur la conduite en état d’ivresse… donc, un territoire familier pour la star.



Lire le contenu vidéo



TMZ.com

Justin Timberlake il vient d’arriver au tribunal de Sag Harbor pour plaider coupable dans son affaire de conduite avec facultés affaiblies, et la pop star ne sourit pas dans le clip.

L’auteur-compositeur-interprète est arrivé avec un pull bleu marine et un pantalon marron-gris, des lunettes de soleil roses couvrant ses yeux… et une expression sérieuse sur son visage alors qu’il montait les escaliers vers son audience.

Il y a beaucoup de cris et de hurlements de la part des photographes dans le clip… et quelqu’un lui demande s’il a un message pour ses fans – bien qu’il choisisse de ne pas répondre.







Lire le contenu vidéo



TMZ.com

Nous avons rattrapé Johnny WrightL’agent de longue date de Justin, à l’extérieur du palais de justice ce matin… mais il reste discret sur la façon dont se porte la pop star.



Lire le contenu vidéo



TMZ.com

L’équipe juridique de Timberlake est arrivée au palais de justice avant Justin… prête à montrer son soutien à la pop star alors qu’il finalise cette affaire judiciaire.

Mais tout le monde ne soutient pas Justin… au moins une manifestante – tenant une photo d’un jeune garçon, vraisemblablement tué dans un accident de la route en état d’ivresse – traîne autour du tribunal. Il est possible qu’elle proteste contre l’accord de plaidoyer que Justin a reçu.

TMZ a révélé l’histoire… JT prévoit de plaider coupable à cette accusation moindre – une infraction au code de la route, une infraction bien moindre par rapport à l’accusation initiale de conduite en état d’ivresse, et puis il a officiellement mis cette affaire derrière lui.



Lire le contenu vidéo





18/06/24 Hamptons.com

Bien que l’accusation de Justin contienne le mot « avec facultés affaiblies », il ne s’agit pas d’une infraction de conduite en état d’ivresse… et nous savions qu’il n’aurait à payer qu’une petite amende entre 300 et 500 dollars – à peine une tape sur les doigts pour la star ultra-riche.

Le permis de conduire de Justin est suspendu à New York… procédure standard pour quiconque refuse un éthylomètre comme les flics disent que Justin l’a fait en juin.

Comme nous vous l’avons dit… Timberlake était arrêté le 18 juin après que les policiers ont déclaré qu’il avait grillé un stop et n’avait pas respecté le bon côté de la route. Les policiers ont déclaré qu’il avait échoué à tous les tests de sobriété sur le terrain et l’ont finalement arrêté – et l’ont relâché le lendemain matin.

Timberlake a dû plaider non coupable à deux reprises, et être traduit en justice une deuxième fois après que ses avocats ont contesté la première série d’accusations. documents à cause d’une sorte d’erreur.

Il a depuis changé d’avis et a décidé de plaider coupable à l’accusation la moins grave.

JT blagues bidons à quelques reprises au cours de sa tournée mondiale… principalement pour se moquer de lui-même. Il faudra attendre de voir s’il rit aussi de ce plaidoyer de culpabilité.