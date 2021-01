Justin Timberlake a confirmé que lui et sa femme Jessica Biel étaient maintenant les parents d’un deuxième petit garçon « génial » – et a révélé le nom de son fils pour la première fois.

Le couple, déjà parents de Silas, cinq ans, a fêté sa nouvelle arrivée en 2020.

Timberlake, 39 ans, a confirmé l’heureuse nouvelle lors d’une apparition sur The Ellen Degeneres Spectacle, attendu lundi, à la suite de spéculations depuis juillet selon lesquelles Bienne avait accouché.

Demandé par DeGeneres de partager « vaguement son nom et son âge vaguement », Timberlake a répondu: « Ouais, je vais vous dire son nom. Son nom est Phineas. Il est génial et il est si mignon et personne ne dort.

« Mais nous sommes ravis. Nous sommes ravis et ne pourrions pas être plus heureux. Très reconnaissants. »

Le couple, qui s’est marié en 2012, a fait la une des journaux en décembre 2019 lorsque Timberlake s’est excusé publiquement après avoir été photographié tenant la main d’une co-star.

Il a été photographié main dans la main avec Alisha Wainwright lors du tournage de leur film, Palmer, à la Nouvelle-Orléans.

Écrivant sur Instagram à l’époque, il a déclaré: «Il y a quelques semaines, j’ai affiché un fort manque de jugement – mais laissez-moi être clair – rien ne s’est passé entre moi et ma co-vedette.

Abonnez-vous au podcast Backstage sur Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, Spreaker

«J’ai trop bu ce soir-là et je regrette mon comportement. J’aurais dû le savoir mieux. Ce n’est pas l’exemple que je veux donner à mon fils.

«Je m’excuse auprès de ma formidable épouse et de ma famille de les avoir mis dans une situation aussi embarrassante, et je me concentre sur le fait d’être le meilleur mari et père que je puisse être.

« Ce n’était pas ça. »

Timberlake fait partie des nombreuses stars qui joueront un rôle dans l’inauguration de Joe Biden mercredi.

Lady Gaga, Jennifer Lopez, Jon Bon Jovi, Bruce Springsteen, Demi Lovato et John Legend font également partie des interprètes présents à la cérémonie.