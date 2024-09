Justin Timberlake remporte une victoire dans une affaire de conduite en état d’ivresse et plaidera coupable d’infraction au code de la route

L’avocat du chanteur, Edward Burke Jr. et les procureurs viennent d’obtenir du juge dans l’affaire de conduite en état d’ivresse qu’il signe l’accord. L’accusation de conduite en état d’ivresse est officiellement abandonnée, et Justin va avouer avoir conduit avec les facultés affaiblies… selon des sources ayant une connaissance directe.

Bien que le mot « avec facultés affaiblies » soit utilisé, il ne s’agit PAS d’une infraction de conduite en état d’ivresse. Quant à la sanction, on nous dit que Justin devra payer une amende de 300 à 500 dollars, et c’est tout. Le juge fixera le montant exact de l’amende lors d’une audience vendredi, lorsque l’accord de plaidoyer sera officiellement présenté au tribunal.

Justin aura toujours son permis de conduire suspendu à New York … procédure opérationnelle standard car il a refusé de se soumettre à un test d’alcoolémie après avoir été arrêté par un agent débutant Michael ArkinsonÀ New York, le refus de se soumettre à un éthylomètre entraîne une suspension automatique du permis de conduire pendant un an.