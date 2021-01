Justin Timberlake a offert un message d’espoir lors des festivités pour Joe BidenInauguration présidentielle de 2021.

Dans le cadre de l’émission spéciale en direct « Celebrating America » ​​diffusée le 20 janvier, la superstar a fait équipe avec le chanteur R&B Fourmis clémons pour la chanson « Better Days ».

Ce segment a été filmé dans la ville natale de Timberlake, Memphis, au Tennessee, et mettait en vedette les chanteurs débutant à l’intérieur avant de se diriger vers les rues, où ils ont dansé avec un petit groupe d’étudiants et d’anciens élèves de la Stax Music Academy de la ville. La performance a eu lieu au Stax Museum of American Soul Music, qui se dresse sur le site de l’ancien studio où Otis Redding et d’autres musiciens emblématiques ont enregistré.

Clemons, nominé pour un Grammy 2021 pour son EP Heureux 2 être ici, Raconté NBC New York que l’équipe de Biden a contacté la paire après les avoir entendus faire leurs débuts dans le cadre de Stacey Abrams‘Événement virtuel «Rock the Runoff» en décembre 2020.