Dans un communiqué publié vendredi sur son compte Instagram, le chanteur a présenté des excuses à Britney Spears et Janet Jackson pour «faux pas» qui, selon lui, ont contribué à «un système qui tolère la misogynie et le racisme».

« J’ai vu les messages, les balises, les commentaires et les préoccupations et je veux y répondre », a-t-il écrit. «Je suis profondément désolé pour les moments de ma vie où mes actions ont contribué au problème, où j’ai parlé à l’envers ou où je n’ai pas défendu ce qui était juste».

Timberlake n’a pas offert dans sa déclaration d’exemples spécifiques des actions qu’il regrette, mais ses commentaires interviennent à un moment de conversations renouvelées concernant deux périodes distinctes alimentées par des tabloïdes dans sa carrière impliquant Spears et Jackson.

Spears, qui est au milieu d’une bataille juridique de grande envergure liée à sa tutelle, a trouvé des partisans vocaux à la suite de la diffusion de « Framing Britney Spears », un documentaire examinant la carrière de la chanteuse et l’examen souvent honteux auquel elle a été confrontée. les média. Le rôle de Timberlake qui semble y contribuer – et, en fin de compte, l’effet que la couverture a pu avoir sur sa santé mentale – est abordé dans le film.

Spears et Timberlake sont célèbres depuis plusieurs années à ce qui était sans doute l’apogée de leur carrière à l’adolescence.

Jackson, quant à lui, a été un sujet de conversation de base à l’époque du Super Bowl ces dernières années, la plupart se rappelant la colère injuste qui a été dirigée par la superstar à la suite de l’émission controversée de la mi-temps « dysfonctionnement de la garde-robe ». (Dans l’incident, vous vous en souviendrez, Timberlake a arraché le corsage de Jackson, révélant son sein droit, lors de leur performance.)

Cette année, les partisans de Jackson, qui estiment qu’elle a subi des conséquences sur sa carrière que Timberlake n’a pas eues, ont utilisé #JanetJacksonApprquencyDay pour montrer leur amour. Jackson a reconnu le mouvement avec quelques retweets sur Twitter.

« Je tiens spécifiquement à m’excuser auprès de Britney Spears et Janet Jackson individuellement, car je prends soin de ces femmes et les respecte et je sais que j’ai échoué », a déclaré Timberlake. «Je me sens également obligé de répondre, en partie, parce que toutes les personnes impliquées méritent mieux et surtout, parce que c’est une conversation plus large à laquelle je veux de tout cœur participer et grandir.

Timberlake a également utilisé sa déclaration pour aborder l’industrie de la musique «imparfaite» qui, selon lui, «prépare les hommes, en particulier les hommes blancs, au succès».

« C’est conçu de cette façon. En tant qu’homme dans une position privilégiée, je dois me prononcer à ce sujet », a-t-il déclaré. «À cause de mon ignorance, je ne l’ai pas reconnu pour autant que c’était pendant que cela se passait dans ma propre vie, mais je ne veux plus jamais profiter du fait que les autres soient abattus à nouveau.

Timberlake est maintenant marié à l’actrice Jessica Biel.

«Je n’ai pas été parfait pour gérer tout cela tout au long de ma carrière», a ajouté Timberlake. « Je sais que ces excuses sont un premier pas et n’absolvent pas le passé. Je veux prendre la responsabilité de mes faux pas dans tout cela et faire partie d’un monde qui élève et soutient. »

Il a ajouté: « Je me soucie profondément du bien-être des personnes que j’aime et que j’ai aimées. Je peux faire mieux et ferai mieux. »