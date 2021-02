Justin Timberlake s’est excusé auprès de Britney Spears sur Instagram vendredi dans un long article dans lequel il a admis qu’il avait été « ignorant » de son privilège en tant qu’homme blanc dans l’industrie de la musique et a déclaré qu’il avait « échoué » les femmes.

Dans un long post, il a déclaré: « Je tiens spécifiquement à m’excuser auprès de Britney Spears et Janet Jackson individuellement, car je prends soin de ces femmes et je les respecte et je sais que j’ai échoué. »

Les excuses de Timberlake surviennent après avoir été taguée dans des publications sur les réseaux sociaux à propos de Spears et de la campagne pour la libérer d’une tutelle détenue par son père. Cela a été mis en évidence récemment dans un documentaire, Framing Britney Spears, qui montre comment Spears a, selon ses fans, été exploitée par les hommes de sa vie.

Les fans disent que Timberlake est l’un d’entre eux. Lui et Spears sont sortis de 1999 à 2002 après s’être rencontrés au Mickey Mouse Club et formaient un duo star emblématique. Ils se sont brusquement séparés et des rumeurs ont rapidement émergé qu’elle l’avait trompé.

Sa carrière a explosé. Les albums et les chansons ont été promus sous le récit que Spears lui a brisé le cœur. Dans le clip de l’une des chansons les plus remarquables de l’album – Cry Me A River, il a même utilisé un sosie de Britney.

Britney a été vilipendée pour cela.

Timberlake et Spears datent de 1998 à 2002 et formaient un duo de stars emblématiques. Après leur rupture, elle a souffert d’épisodes de santé mentale et a eu le contrôle de sa vie pris par son père

Justin Timberlake a posté cette déclaration sur Instagram vendredi pour s’excuser pour son traitement passé des femmes

Dans une interview de 2002 avec Diane Sawyer, Sawyer a demandé: « Il est allé à la télévision et a dit à peu près que vous lui avez brisé le cœur, vous avez fait quelque chose qui lui a causé tant de douleur. Qu’est-ce que tu as fait?’

Britney, alors âgée de 21 ans, a répondu: « Nous sommes tous les deux très jeunes. C’était en quelque sorte en train d’attendre. Je l’aimerai toujours.

«Tout le monde a une facette de son histoire et pour lui faire ressentir une certaine manière, lui faire ressentir, vous savez … Je ne dis pas qu’il a tort et je ne dis pas qu’il a raison non plus.

Timberlake n’a pas hésité à parler de leur entretien. Dans un exemple, on lui a demandé: «Je dois demander, avez-vous baisé Britney Spears?

Il a ri, a soupiré, puis a dit: «Oh mec, d’accord, je l’ai fait».

Dans une interview accordée au Telegraph en 2002, il a également déclaré: « La rupture a été absolument déchirante pour moi.

«Je ne peux pas avoir des relations insignifiantes avec des femmes. Je dois trouver Miss Right pour avoir une relation. Il doit y avoir ce grand moment où elle arrive.

Dans son message, Timberlake a déclaré qu’il avait vu les «tags» et les mentions.

«J’ai vu les messages, les balises, les commentaires et les préoccupations et je veux y répondre.

Spears et Timberlake formaient un couple en or quand ils ont commencé à sortir ensemble. Elle était déjà d’une célébrité exorbitante. Il l’était aussi à cause de NSYNC mais il a lancé sa carrière solo après leur séparation

Dans son clip pour Cry Me A River, Timberlake a utilisé un sosie de Britney Spears (ci-dessus). Le récit entourant la rupture et l’album suivant était que Spears avait trompé Timberlake et lui avait laissé le cœur brisé

Timberlake, embrassant une actrice brune, dans le clip de Cry Me A River

Dans une interview en 2002, Britney a été interrogée par Diane Sawyer. « Il est allé à la télévision et a dit à peu près que vous lui avez brisé le cœur, vous avez fait quelque chose qui lui a causé tant de douleur. Qu’est-ce que tu as fait?’ Elle est tombée en panne dans l’interview après avoir dit qu’elle était « blessée »

« Je suis profondément désolé pour les moments de ma vie où mes actions ont contribué au problème, où j’ai parlé à l’envers ou je n’ai pas parlé de ce qui était juste.

«Je comprends que j’ai échoué dans ces moments et dans bien d’autres et que j’ai bénéficié d’un système qui tolère la misogynie et le racisme», a-t-il déclaré.

Il a poursuivi: « Je me sens également obligé de répondre, en partie, parce que toutes les personnes impliquées méritent mieux et surtout, parce que c’est une conversation plus large à laquelle je veux de tout cœur faire partie et à partir de laquelle je veux grandir …

«L’industrie est imparfaite. Il prépare les hommes, en particulier les hommes blancs, à réussir. Il est conçu de cette façon.

«En tant qu’homme dans une position privilégiée, je dois me prononcer à ce sujet.

« À cause de mon ignorance, je ne l’ai pas reconnu pour autant que c’était pendant que cela se passait dans ma propre vie, mais je ne veux jamais profiter du fait que les autres soient à nouveau rabattus.

«Je n’ai pas été parfait pour naviguer dans tout cela tout au long de ma carrière.

Britney est montrée dans une publication récente sur les réseaux sociaux (à gauche) Les fans sont préoccupés par son bien-être et veulent qu’elle soit libérée du contrôle de son père, Jamie (à droite), qui peut encore légalement prendre des décisions en son nom.

Les fans sont préoccupés par son bien-être et veulent qu’elle soit libérée du contrôle de son père, Jamie, qui peut encore légalement prendre des décisions en son nom.

En 2004, Timberlake, alors âgée de 23 ans, se produit avec Janet Jackson, alors âgée de 38 ans, au Super Bowl. À la fin de la représentation, il a arraché son costume pour exposer sa poitrine. Le moment après est montré

«Je sais que ces excuses sont un premier pas et n’absolvent pas le passé. Je veux assumer la responsabilité de mes propres faux pas dans tout cela et faire partie d’un monde qui élève et soutient.

«Je me soucie profondément du bien-être des personnes que j’aime et que j’ai aimées. Je peux faire mieux et je ferai mieux.

Timberlake, dans son post Instagram, s’est également excusé auprès de Janet Jackson.

En 2004, Timberlake, alors âgé de 23 ans, se produit avec Janet Jackson, alors âgée de 38 ans, au Super Bowl.

À la fin de la représentation, il a arraché son costume pour exposer sa poitrine.

Elle portait un couvre-téton mais avait l’air visiblement choquée par ce qu’il avait fait et le public était en colère. Dans un communiqué, MTV et Viacom ont déclaré que cela ne faisait pas partie du spectacle prévu.

La carrière de Jackson a souffert par la suite et elle a été mise sur liste noire par Viacom, mais Timberlake a explosé et il a même été invité à se produire à nouveau en 2018.