Justin Timberlake plaide coupable d’une accusation moins grave après son arrestation pour conduite en état d’ivresse à Long Island et admet une « erreur »

SAG HARBOR, NEW YORK — Justin Timberlake s’est exprimé après avoir pris un accord de plaidoyer dans son affaire de conduite en état d’ivresse sur Long Island.

Timberlake, 43 ans, a comparu vendredi devant le tribunal de Sag Harbor et a accepté de plaider coupable de conduite en état d’ivresse (DWAI), une infraction routière mineure. L’accusation de conduite en état d’ivresse portée contre lui a été abandonnée.

L’accord prévoyait une amende de 500 $ avec une surtaxe de 260 $, ainsi que 25 heures de travaux d’intérêt général dans l’association à but non lucratif de son choix. Timberlake dispose d’un an pour effectuer ses travaux d’intérêt général. L’accord prévoyait également que Timberlake fasse une annonce de sécurité publique, ce qu’il a fait immédiatement après sa comparution devant le tribunal.

Le juge n’a pas été satisfait des termes de la requête, qualifiant les sanctions de minimes, et a demandé à Timberlake s’il accepterait également 25 heures de travaux d’intérêt général à but non lucratif, ce qu’il a accepté. Il a un an pour les accomplir.

Des équipes de tournage ont encerclé Timberlake alors qu’il entrait au tribunal vendredi matin, et une grande foule s’est rassemblée devant le palais de justice pour attendre sa déclaration.

« J’aurais pu prendre une décision différente »

Timberlake s’est exprimé en dehors du tribunal après la procédure vendredi.

« Beaucoup d’entre vous m’ont probablement couvert pendant une grande partie de ma vie, et comme vous le savez peut-être, j’essaie de me fixer des normes très élevées pour moi-même. Et ce n’était pas le cas. Je me suis retrouvé dans une position où j’aurais pu prendre une décision différente », a déclaré Timberlake.



Vidéo complète : Justin Timberlake s’exprime publiquement après un accord de plaidoyer dans une affaire de conduite en état d’ivresse 07:15

Timberlake a déclaré qu’il avait eu le temps de réfléchir à la question.

« Et donc ce que j’aimerais dire à tous ceux qui regardent et écoutent, c’est que même si vous avez bu un verre, ne vous mettez pas au volant d’une voiture », a ajouté Timberlake. « Il y a tellement d’alternatives. Appelez un ami. Prenez un Uber. Il existe de nombreuses applications de voyage. Mais prenez quand même un taxi. C’est une erreur que j’ai faite, mais j’espère que ceux qui regardent et écoutent en ce moment pourront en tirer des leçons. Je sais que c’est le cas. Et comme je l’ai dit, même si vous n’avez bu qu’un verre, ne vous mettez pas au volant d’une voiture. »

Timberlake a remercié les habitants de Sag Harbor d’avoir supporté toute l’attention qui a été portée à la ville.

« Nous pouvons tous être plus en sécurité là-bas, et je vais faire ma part. J’espère que tout le monde fera sa part », a déclaré Timberlake.

Timberlake félicité pour avoir plaidé coupable et admis son erreur

L’avocat de Timberlake a déclaré qu’il était satisfait de la réduction des charges et a contesté toutes les informations selon lesquelles Timberlake était ivre lors de son arrestation.

« Les éléments de preuve ont révélé que mon client avait bu le contenu d’un verre en deux heures à l’hôtel American », a déclaré l’avocat Edward Burke. « Et contrairement à ce qui a été rapporté, il ne buvait pas les boissons des autres, ni n’avait été prévenu à l’avance de ne pas conduire. Il n’était pas impoli. Il n’était pas désagréable. Il n’était pas agressif. En fait, il était poli, coopératif, respectueux pendant toute sa rencontre avec les forces de l’ordre, comme elles l’étaient envers lui. »

« Aujourd’hui, M. Timberlake a choisi de plaider coupable et d’accepter la responsabilité d’avoir conduit alors que ses capacités étaient affaiblies par l’alcool. Nous apprécions sa volonté de se tenir responsable de son comportement et d’utiliser sa plateforme pour sensibiliser le public aux dangers de la conduite en état d’ivresse. Comme indiqué précédemment, M. Timberlake a reçu le même traitement que tout autre accusé. La justice doit être appliquée de manière égale à tous les individus, quelle que soit leur richesse ou leur célébrité. La conduite en état d’ivresse et sous l’effet de drogues est un problème de sécurité publique extrêmement grave à l’échelle nationale », a déclaré le procureur Ray Tierney. « Ces conducteurs menacent la vie d’usagers de la route innocents et aléatoires de tous âges, sexes, ethnies et statuts économiques. En 2024, avec la prévalence et la commodité des transports publics et du covoiturage, il n’y a aucune excuse pour prendre le volant lorsque vous êtes en état d’ivresse de quelque façon que ce soit. »

La famille du scout Andrew McMorris, qui a été tué par un conducteur ivre à Long Island en 2018était à l’intérieur de la salle d’audience.

« Je pense qu’il était sincère et je ne peux qu’espérer que sa tribune avec tout le monde ici provoquera un changement significatif », a déclaré la mère de famille Alisa McMorris. « Cela me donne l’espoir que la prochaine génération sera peut-être celle qui mettra fin à la conduite en état d’ivresse ou sous l’emprise de drogues. »

L’avocat de la défense de Long Island, David Schwartz, affirme qu’avec l’accord de plaidoyer, Timberlake a été traité comme tous les autres délinquants primaires.

« La suspension de 90 jours est prévue par la loi, l’amende de 500 $ est prévue par la loi, et le juge a imposé 25 heures de travaux communautaires, ce qui est tout à fait normal », a-t-il déclaré.

Justin Timberlake arrêté pour conduite en état d’ivresse à Sag Harbor

Photo d’identité de Justin Timberlake après son arrestation pour conduite en état d’ivresse le 18 juin 2024 à Sag Harbor, New York Service de police de Sag Harbor



De retour le 18 juin, Timberlake a été arrêté dans le village des Hamptons après avoir prétendument grillé un stop et avoir omis de rester sur le côté droit de la route.

Selon les documents judiciaires, l’officier qui a procédé à l’arrestation a déclaré qu’il pouvait sentir l’alcool dans l’haleine de Timberlake et que la pop star avait les yeux injectés de sang, qu’elle avait eu de « mauvais résultats » aux tests de sobriété sur le terrain et qu’elle avait refusé de se soumettre à un alcootest. aurait dit à l’officier qu’il avait bu un martini plus tôt dans la soirée.

Timberlake a été arrêté et accusé de conduite en état d’ivresse. Il a été libéré sous caution après sa mise en examen plus tard dans la matinée.

Timberlake a comparu virtuellement devant le tribunal le 2 août et a plaidé non coupableLors de l’audience, un juge du village de Sag Harbor a suspendu son permis de conduire à New York, ce qui est une pratique courante dans l’État pour les cas de conduite en état d’ivresse. Timberlake était en Allemagne à ce moment-là pour son tour du monde.

La prochaine étape de la tournée de Timberlake est le Prudential Center de Newark, dans le New Jersey, le 28 septembre. Il jouera ensuite au Barclays Center de Brooklyn le 7 octobre avant de revenir au Prudential Center le 8 octobre.

