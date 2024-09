Justin Timberlake plaide coupable d’un chef d’accusation moins grave dans une affaire de conduite en état d’ivresse

Justin Timberlake s’est adressé aux médias vendredi peu de temps après avoir plaidé coupable à une accusation réduite de conduite avec facultés affaiblies dans son affaire de conduite en état d’ivresse à Hamptons.

La pop star, qui était en tournée après avoir été arrêtée par la police en juin, a été condamnée à 25 heures de travaux d’intérêt général dans un organisme à but non lucratif de son choix, à une amende de 500 $ avec une surtaxe de 260 $ et à l’obligation de faire une annonce de sécurité publique sur les dangers de la conduite en état d’ébriété.

Il a été arrêté en juin dernier après avoir prétendument omis de s’arrêter à un panneau d’arrêt ou de rester dans sa voie alors qu’il quittait un dîner à l’hôtel American après minuit. Après avoir refusé de se soumettre à un alcootest à trois reprises, il a été automatiquement arrêté et détenu toute la nuit en prison. En août, son permis de conduire a été suspendu.

À l’extérieur du tribunal, Timberlake a commencé par un petit message d’intérêt général : « J’aimerais dire à tous ceux qui nous écoutent, même si vous avez bu un verre, ne prenez pas le volant. Il y a tellement d’alternatives. »

L’avocat de Timberlake, Edward Burke Jr., s’est adressé en premier aux médias, soulignant que « les preuves ont révélé que mon client avait terminé le contenu d’un verre en deux heures à l’hôtel American et que, contrairement à ce qui a été rapporté, il ne buvait pas les boissons des autres et n’avait pas été prévenu à l’avance de ne pas conduire. Il n’était pas impoli, il n’était pas désagréable, il n’était pas belliqueux. En fait, il était poli, coopératif et respectueux pendant toute sa rencontre avec les forces de l’ordre, comme elles l’étaient avec lui. »

Il a également souligné le fait que la conduite avec facultés affaiblies, contrairement à la conduite en état d’ivresse, n’est pas une accusation criminelle.

Justin Timberlake s’adresse aux médias réunis après une audience au tribunal vendredi concernant son arrestation pour conduite en état d’ivresse en juin à Sag Harbor, New York (Pamela Smith / Associated Press)

Et tandis que Burke, dont le bureau est à Sag Harbor, a fait de son mieux pour remercier presque tous les services de police du comté de Suffolk et les tribunaux, Timberlake était sérieux et autocritique lorsqu’il s’est exprimé.

« Beaucoup d’entre vous m’ont probablement couvert pendant une grande partie de ma vie », a déclaré le chanteur-acteur-homme d’affaires, « et comme vous le savez peut-être, j’essaie de me fixer des normes très élevées pour moi-même. Et ce n’était pas ça. Ce n’était pas ça. »

Il a déclaré qu’il avait été élevé dans une petite ville et qu’il comprenait la pression que sa situation exerçait sur les habitants de Sag Harbor.

Il a ensuite remercié toutes les personnes impliquées dans la résolution de l’affaire, ajoutant : « Je suis très reconnaissant et je les remercie. Je pense qu’en terminant, j’aimerais dire que nous pouvons tous être plus en sécurité et que je vais faire ma part. J’espère que tout le monde fera sa part. »

Au tribunal, il a déclaré au juge : « J’aurais dû faire preuve d’un meilleur jugement. Je comprends la gravité de la situation. »

Dans le rapport d’arrestation, un officier a déclaré à propos de Timberlake : « Ses yeux étaient injectés de sang et vitreux, une forte odeur de boisson alcoolisée émanait de son haleine, il était incapable de diviser son attention, il avait un discours lent, il était instable et il avait de mauvais résultats à tous les tests de sobriété standardisés sur le terrain », selon les documents judiciaires obtenus par le Times.

Page Sixcitant des sources anonymes, a rapporté en juin que le policier qui a arrêté le chanteur « était si jeune qu’il ne savait même pas » qui était le lauréat de dix Grammy Awards. Une autre source a déclaré au média que lorsqu’il a été arrêté, « Justin a dit à voix basse : « Cela va gâcher la tournée ». Le policier a répondu : « Quelle tournée ? ». Justin a répondu : « La tournée mondiale ». » La remarque est devenue virale et, avec la photo d’identité de Timberlake, est devenu instantanément un mème.

La tournée mondiale Forget Tomorrow du chanteur reprend avec un spectacle le 28 septembre à Newark, dans le New Jersey, et se poursuit jusqu’en juin 2025.

L’Associated Press a contribué à ce rapport.