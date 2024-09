Justin Timberlake plaide coupable de conduite en état d’ivresse à New York

Timberlake a été arrêté à Sag Harbor, peu après minuit, le 18 juin, après que la police a déclaré qu’il avait grillé un panneau d’arrêt dans le centre du village, avait dévié de sa voie et était sorti de sa BMW en sentant l’alcool.

La police a également déclaré dans les documents judiciaires que les yeux de cet homme de 43 ans originaire du Tennessee étaient « injectés de sang et vitreux » et qu’il avait « un discours lent », qu’il était instable sur ses pieds et qu’il avait obtenu de mauvais résultats à tous les tests de sobriété.

Timberlake a déclaré à l’officier qu’il avait bu un martini et qu’il suivait des amis chez eux, a déclaré la police.

Sag Harbor est un ancien village baleinier mentionné dans le roman classique d’Herman Melville « Moby-Dick » qui est niché au milieu des Hamptons, une zone de communautés balnéaires à environ 160 kilomètres à l’est de New York.

La suspension du permis de conduire de Timberlake à New York affecte probablement sa capacité à conduire dans d’autres États, a déclaré un expert juridique cette semaine.

Refuser un test d’alcoolémie, comme l’a fait Timberlake lors de son arrestation, déclenche une suspension automatique du permis de conduire en vertu de la loi de l’État de New York, qui devrait ensuite être appliquée dans d’autres États, selon Kenneth Gober, associé directeur du cabinet d’avocats Lee, Gober & Reyna à Austin, au Texas.

« La plupart des États participent au Pacte interétatique sur les permis de conduire, un accord visant à partager des informations sur les suspensions de permis et les infractions au code de la route », a-t-il expliqué dans un courriel. « Si un permis est suspendu dans un État, il doit l’être dans tous les États. »

En pratique, il faut toutefois du temps pour que ces changements se répercutent d’un État à l’autre, a reconnu Gober. La pop star a également les ressources nécessaires pour trouver facilement un chauffeur et n’a pas besoin d’une voiture pour se déplacer dans le cadre de son travail, a-t-il ajouté.

Timberlake est en tournée depuis plusieurs mois pour promouvoir son dernier album. Il revient dans la région de New York dans les semaines à venir avec des concerts à Newark dans le New Jersey et à Brooklyn.

Parmi ceux qui se trouvaient vendredi devant le commissariat de police pour entendre Timberlake parler, il y avait une mère locale qui a déclaré que son Un fils de 12 ans a été tué par un conducteur ivre en 2018. Alisa McMorris, qui dirige désormais une fondation à la mémoire de son fils, a déclaré qu’elle espérait que les remarques de Timberlake contribueraient à sensibiliser davantage aux dangers de la conduite sous l’influence de l’alcool.

« Justin a une énorme plateforme pour la prochaine génération. Les gens l’écoutent », a-t-elle déclaré après le départ du chanteur. « Les cinq mots que je dis aux enfants quand je vais dans les lycées sont : « Comment allons-nous rentrer à la maison ? » et il en a parlé. Faites un plan. Je ne veux pas qu’une autre sœur ou une autre famille ait à subir ce que nous avons vécu. »

Dave Collins, journaliste à l’Associated Press à Hartford, dans le Connecticut, a contribué à ce rapport.

