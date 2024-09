Justin Timberlake plaide coupable de conduite avec facultés affaiblies

Philippe Marcelo, Associated Press



















SAG HARBOR, NY (AP) – Justin Timberlake a exhorté les conducteurs à ne pas prendre le volant d’une voiture après avoir bu une seule boisson alcoolisée vendredi, peu de temps après avoir plaidé coupable de conduite en état d’ébriété à Hamptons, à New York, plus tôt cette année.

L’annonce de sécurité publique devant le commissariat de police de Sag Harbor faisait partie de l’accord de plaidoyer qui a fait passer l’accusation de délit mineur à une infraction au code de la route non criminelle. Le chanteur de boys band devenu star solo et acteur a également été condamné à une amende de 500 $ avec une surtaxe de 260 $, 25 heures de travaux d’intérêt général dans l’association à but non lucratif de son choix et une suspension de son permis de conduire pendant 90 jours.

« J’essaie de me maintenir à un niveau très élevé, pour moi-même, et ce n’était pas le cas », a déclaré Timberlake aux médias et aux autres spectateurs après l’audience au tribunal adjacent du village de Sag Harbor.

« Même si vous n’avez bu qu’un verre, ne prenez pas le volant », a-t-il déclaré. « Il existe de nombreuses alternatives. Appelez un ami. Prenez un Uber. Il existe de nombreuses applications de voyage. Mais prenez quand même un taxi. C’est une erreur que j’ai commise, mais j’espère que ceux qui regardent et écoutent en ce moment pourront en tirer des leçons. Je sais que c’est le cas. »

La star de NSYNC a fait des commentaires similaires lors de l’audience au tribunal et a déclaré qu’il avait grandi dans une petite ville et qu’il appréciait le genre de pression que son arrestation a exercée sur une communauté comme Sag Harbor.

L’ancien village de baleiniers, mentionné dans le roman classique d’Herman Melville « Moby-Dick », est niché au milieu des Hamptons, une zone de communautés balnéaires à environ 160 kilomètres à l’est de New York.

Timberlake a été arrêté là-bas peu après minuit le 18 juin après que la police a déclaré qu’il avait grillé un stop dans le centre du village, avait dévié de sa voie et était sorti de sa BMW en sentant l’alcool.

La police a déclaré que l’homme de 43 ans, originaire du Tennessee, avait dit à l’agent qu’il avait bu un martini et qu’il suivait des amis chez eux. Il avait initialement plaidé non coupable d’un délit de conduite en état d’ivresse.

Timberlake a déclaré au tribunal qu’il avait eu beaucoup de temps pour réfléchir à ses actions et qu’il était « reconnaissant d’avoir l’opportunité d’aller de l’avant » et d’utiliser sa plateforme pour, espérons-le, aider les autres à prendre « de meilleures décisions ».

« J’aurais dû faire preuve d’un meilleur jugement », a-t-il déclaré au juge. « Je comprends la gravité de la situation. »

Le juge Carl Irace a déclaré qu’il ne s’opposait pas à une réduction de la peine à laquelle Timberlake était confronté puisqu’il s’agissait d’un premier délit et l’a remercié d’avoir parlé avec sincérité et « du fond du cœur ». Il a toutefois remis en question la pertinence de la peine proposée, qualifiant d' »insatisfaisante » l’annonce publique que Timberlake avait l’intention de faire peu après le procès.

Irace a déclaré que l’imposition d’une exigence supplémentaire de travaux d’intérêt général donnerait au chanteur plus de temps pour réfléchir à ses actes.

« Mon expérience montre que ces conditions peuvent s’avérer utiles et même gratifiantes pour l’accusé », a-t-il déclaré.

Le procureur Patrick O’Connell a déclaré au juge qu’ils avaient envisagé de recommander des travaux d’intérêt général, mais qu’ils pensaient qu’une déclaration de Timberlake serait un service public plus précieux en raison de son potentiel à influencer une jeune génération dans le monde entier.

Il a également déclaré que les remarques de Timberlake montreraient, espérons-le, que « personne n’est au-dessus de la loi », pas même les riches et les célèbres.

« M. Timberlake a reçu le même traitement que n’importe quel autre accusé », a ajouté le procureur du comté de Suffolk, Ray Tierney, dans un communiqué après l’audience. « La justice doit être appliquée de manière égale à tous les individus, indépendamment de leur richesse ou de leur célébrité ».

Parmi les personnes présentes au tribunal vendredi figurait une mère locale dont le fils de 12 ans a été tué par un conducteur ivre en 2018.

Alisa McMorris, qui dirige désormais une fondation à la mémoire de son fils Andrew, a déclaré qu’elle espérait que les remarques de Timberlake contribueraient à sensibiliser davantage aux dangers de la conduite sous l’influence de l’alcool.

« Justin a une énorme plateforme pour la prochaine génération. Les gens l’écoutent », a-t-elle déclaré aux côtés de sa fille après le départ du chanteur. « Les cinq mots que je dis aux enfants quand je vais au lycée sont : « Comment allons-nous rentrer à la maison ? » et il en a parlé. Faites un plan. Je ne veux pas qu’une autre sœur ou une autre famille ait à subir ce que nous avons vécu. »

Edward Burke Jr., l’avocat de Timberlake, a affirmé à l’extérieur du tribunal après l’audience de vendredi que son client n’avait bu qu’un seul verre en deux heures à l’American Hotel avant son arrestation.

« Contrairement à ce qui a été rapporté, il ne buvait pas les boissons des autres, ni n’avait prévenu à l’avance de ne pas conduire », a déclaré Burke, ajoutant que l’accusation moins grave à laquelle Timberlake a plaidé est « cohérente avec ces faits ».

À un moment de l’audience, Timberlake a promis au juge Irace qu’il ne « reviendrait » pas au volant après avoir bu à nouveau. Le juge, qui avait pourtant un ton sérieux, a lancé d’un ton enjoué : « Mais revenez à Sag Harbor ! C’est un endroit génial. »

Dave Collins, journaliste à l’Associated Press à Hartford, dans le Connecticut, a contribué à ce rapport.