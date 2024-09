Justin Timberlake plaide coupable dans une affaire de conduite en état d’ivresse, doit payer une amende et faire un PSA – National

Justin Timberlake a plaidé coupable d’un chef d’accusation moins grave dans son affaire de conduite en état d’ivresse de juin.

Le SexyBack Le chanteur est arrivé au palais de justice de Sag Harbor Village à Long Island, dans l’État de New York, vendredi en début d’après-midi. Timberlake, 43 ans, et son avocat Edward Burke Jr. ont été assaillis par les photographes à leur arrivée.

Timberlake a conclu un accord de plaidoyer avec les procureurs avant le procès de vendredi, au cours duquel il a admis sa culpabilité pour une infraction routière non criminelle de conduite en état d’ivresse.

L’histoire continue sous la publicité

Timberlake a été condamné à payer une amende de 500 dollars américains (environ 680 dollars canadiens) et une surtaxe de 260 dollars américains (350 dollars canadiens) et à effectuer 25 heures de travaux d’intérêt général dans un organisme à but non lucratif de son choix. Le juge a également exigé que l’ancien membre du boys band fasse une annonce de sécurité publique.

Au cours du procès, Timberlake a exprimé ses regrets pour ses actes.

« Je n’ai pas été à la hauteur des normes que j’essaie d’appliquer pour moi-même », a-t-il déclaré au tribunal.

Recevez les actualités nationales quotidiennes Recevez les principales actualités de la journée, politiques, économiques et d’actualité, livrées dans votre boîte de réception une fois par jour.

Le chanteur a déclaré qu’il avait depuis eu le temps de réfléchir à son mauvais comportement et comprenait la pression que son procès a exercée sur le petit village de Sag Harbor, dans les Hamptons.

En savoir plus sur le divertissement

Plus de vidéos

Timberlake a déclaré qu’il comprenait la « gravité » de la conduite sous l’influence de l’alcool et qu’il prendrait de « meilleures décisions » à l’avenir.

Le juge Carl Irace, selon un rapport de l’Associated Press, s’est dit contrarié par l’accord de plaidoyer de Timberlake et a ordonné à la star de faire cette annonce d’intérêt public.

Irace a suspendu la licence de Timberlake en août.

Vendredi, à l’extérieur du palais de justice, Timberlake a retiré ses lunettes de soleil pour s’adresser à la foule et faire son annonce obligatoire.

« Ce que je voudrais dire à tous ceux qui nous regardent et nous écoutent, c’est que même si vous avez bu un verre, ne prenez pas le volant », a-t-il encouragé. « Il existe tellement d’alternatives. Vous pouvez appeler un ami. Prendre un Uber. Il existe de nombreuses applications de voyage. Prendre un taxi. »

L’histoire continue sous la publicité

« C’est une erreur que j’ai commise, mais j’espère que ceux qui nous regardent et nous écoutent en ce moment pourront en tirer des leçons. Je sais que c’est le cas », a-t-il affirmé.

Timberlake a parlé de son enfance dans une petite ville et a déclaré qu’il pouvait apprécier la « tension ou la nature unique » que son cas a dû apporter à Sag Harbor.

« Nous pouvons tous être plus en sécurité dehors, et je vais faire ma part. J’espère que tout le monde fera de même. »

Timberlake a été arrêté le 18 juin lorsque la police a déclaré qu’il avait grillé un stop et avait dévié de sa voie dans la ville balnéaire chic.

Tendance actuelle Les perturbations chez Air Canada ont déjà commencé avant la date limite du préavis de grève

Springfield, Ohio, fait face à un deuxième jour de menaces à la bombe après la diatribe de Trump sur le fait de « manger des animaux de compagnie »

Les documents judiciaires indiquent que la pop star conduisait une BMW vers 00h30, heure locale, lorsqu’un policier l’a arrêté et a déterminé qu’il était en état d’ébriété.





0:27

Justin Timberlake est vu sur une vidéo de surveillance en train de conduire peu de temps avant son arrestation pour conduite en état d’ivresse



« Ses yeux étaient injectés de sang et vitreux, une forte odeur de boisson alcoolisée émanait de son haleine, il était incapable de diviser son attention, il avait un discours lent, il était instable et il avait de mauvais résultats à tous les tests de sobriété standardisés sur le terrain », ont indiqué les documents judiciaires.

L’histoire continue sous la publicité

D’autres documents judiciaires affirment que Timberlake a refusé de se soumettre à un test d’alcoolémie une fois arrivé au poste.

Photo d’identité de Justin Timberlake après son arrestation pour conduite en état d’ivresse le 18 juin 2024, à Sag Harbor, New York.

Police de Sag Harbor



Vendredi, à l’extérieur du palais de justice, l’avocat de Timberlake a affirmé que le chanteur n’avait consommé qu’une seule boisson alcoolisée en deux heures à l’hôtel American avant son arrestation.

« Contrairement à ce qui a été rapporté, il ne buvait pas les boissons des autres, et n’avait pas été prévenu à l’avance de ne pas conduire », a déclaré Burke.

L’avocat a déclaré aux journalistes que Timberlake avait coopéré avec la police lors de son arrestation.

« Il n’était ni grossier, ni désagréable, ni agressif », a déclaré Burke. « En fait, il était poli, coopératif, respectueux des forces de l’ordre tout au long de cette rencontre, comme elles l’étaient envers lui. »