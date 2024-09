Justin Timberlake plaide coupable à une accusation moins grave de conduite en état d’ivresse et publie un communiqué de sécurité publique

CNN

Justin Timberlake a plaidé coupable à une accusation moins grave de conduite en état d’ivresse dans le cadre d’un accord avec les procureurs du comté de Suffolk, dans l’État de New York, vendredi, en lien avec un incident survenu plus tôt cette année.

Le juge du village de Sag Harbor, Carl Irace, a condamné Timberlake à 25 heures de travaux d’intérêt général et a ordonné à la pop star de faire un message de sécurité publique. Il devra également payer une amende de 500 dollars et son permis de conduire sera suspendu dans l’État de New York pendant 90 jours à compter de vendredi.

La condamnation a été convenue entre la défense et le bureau du procureur du comté de Suffolk après que le juge Irace a exprimé sa déception face à l’accord de plaidoyer proposé car « il manquait de rétribution », qualifiant l’accord initial de « étonnamment favorable » à Timberlake.

Le juge a imposé des travaux d’intérêt général qui peuvent être effectués dans une association à but non lucratif choisie par Timberlake et doivent être accomplis dans un délai d’un an.

Lorsque le juge a demandé à Timberlake s’il était prêt à accepter ces conditions, il a répondu : « Je serais honoré de le faire. »

Timberlake est entré au palais de justice peu après 11 heures, vêtu d’une chemise noire, d’un pantalon marron et d’un collier en forme de perle, entouré de sécurité et de son avocat.

Après le procès, la pop star a fait une déclaration devant le tribunal : « J’essaie de me maintenir à un niveau très élevé. Et ce n’était pas ça. Ce n’était pas ça. »

« Je me suis retrouvé dans une situation où j’aurais pu prendre une décision différente, mais j’ai eu le temps d’y réfléchir », a-t-il poursuivi, ajoutant plus tard : « Ce que j’aimerais dire à tous ceux qui regardent et écoutent, c’est que même si vous avez bu un verre, ne prenez pas le volant d’une voiture. Il y a tellement d’alternatives : appelez un ami, prenez un Uber, il existe de nombreuses applications de voyage, prenez un taxi. C’est une erreur que j’ai faite, mais j’espère que ceux qui regardent et écoutent en ce moment pourront en tirer des leçons. Je sais que c’est mon cas. »

Lors de sa dernière audience au tribunal en août, Timberlake avait plaidé non coupable d’un chef d’accusation de conduite en état d’ivresse, un délit. S’il avait été reconnu coupable, il aurait pu encourir jusqu’à un an de prison et une amende de 2 500 dollars.

À New York, un taux d’alcoolémie supérieur à 0,05 « constitue une preuve légale que vous êtes en état d’ébriété », tandis qu’« un taux d’alcoolémie de 0,08 ou plus constitue une preuve d’intoxication », selon l’État. Département des véhicules à moteur.

Timberlake a été arrêté à Sag Harbor en juin après que la police a déclaré qu’il avait quitté le bar de l’hôtel American peu après minuit, avait descendu Main Street dans sa BMW 2025 et avait omis de s’arrêter à un panneau d’arrêt et de rester dans sa voie. La police a également déclaré que Timberlake avait échoué à un test de sobriété sur le terrain et avait refusé à plusieurs reprises un test d’alcoolémie, en disant : « Non, je ne fais pas de test chimique. »

L’avocat de Timberlake, Ed Burke, a déclaré vendredi à l’extérieur du tribunal que son client avait consommé un verre en deux heures.

« Contrairement à ce qui a été rapporté, il ne buvait pas les boissons des autres et n’avait pas été prévenu à l’avance de ne pas conduire. Il n’était pas impoli, il n’était pas désagréable, il n’était pas belliqueux », a déclaré Burke avant que Timberlake ne publie son PSA. « Il était poli, coopératif et respectueux tout au long de son affrontement avec les forces de l’ordre, comme elles l’étaient envers lui. »

Timberlake a donné des concerts cet été avec sa tournée Forget Tomorrow. Sa prochaine tournée est prévue dans le New Jersey le 28 septembre.