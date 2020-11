Justin Timberlake offre à un adolescent handicapé une fourgonnette accessible en fauteuil roulant de 35000 $

Justin Timberlake a offert une fourgonnette accessible en fauteuil roulant de 35 000 $ à un adolescent handicapé du Tennessee.

Jake Stitt, 17 ans, a été submergé par le cadeau de la pop star, qui est arrivé mercredi dans l’allée de sa maison de Morristown avec un gros nœud rouge sur le capot.

Stitt souffre de paralysie cérébrale et ses parents n’avaient pas de véhicule capable de le transporter en ville.

L’adolescent est devenu en quelque sorte une célébrité locale ces dernières années, connu pour s’asseoir devant sa maison familiale entourée de panneaux indiquant “ Honk si vous êtes heureux ”.

Les habitants ont décidé de collecter des fonds pour le clan Stitt afin qu’ils puissent acheter une camionnette pour conduire l’adolescent – avant que Timberlake n’entende parler de la collecte de fonds et ne décide d’intervenir.

Les équipes de presse étaient sur place pour capturer l’excitation de Stitt alors que le véhicule s’arrêtait chez lui

Le chanteur Senorita – originaire du Tennessee – a appelé le clan Stitt mercredi après-midi et leur a dit qu’une surprise était sur le point d’arriver devant leur domicile à tout moment.

Effectivement, une grosse camionnette noire est arrivée dans l’allée, entourée d’une escorte policière et d’un essaim d’équipes de nouvelles locales.

Les points de vente ont capturé la réaction extatique de Stitt alors qu’il s’émerveillait du véhicule.

L’adolescent pouvait à peine garder le sourire sur son visage alors qu’il était hissé dans la camionnette, prêt à partir à l’aventure.

L’adolescent pouvait à peine garder le sourire sur son visage alors qu’il était hissé dans la camionnette, prêt à partir à l’aventure.

Le père accablé de Stitt, Tim, a remercié Timberlake pour le cadeau qui a changé sa vie.

“ Cela va rendre sa vie beaucoup plus facile à mesure que nous allons dans notre avenir et cela va me rendre la vie beaucoup plus facile car il n’y a pas beaucoup de gens qui peuvent le soulever et l’asseoir dans une camionnette comme il en a besoin ”, a déclaré Tim Stitt à WRKN .

“ Cela va nous rendre la vie tellement plus facile en raison de l’indépendance qu’il va avoir en tant que jeune homme maintenant. ”

Il a également déclaré que c’était un privilège d’être en contact avec Timberlake et de lui parler de son fils via Zoom.

«Il a compris l’histoire et il a voulu tendre la main et a décidé qu’il voulait acheter la camionnette pour Jacob et ses besoins», a déclaré Tim Stitt.

“ C’était juste une très bonne chance de pouvoir parler à ce monsieur et pour lui de pouvoir rencontrer Jake [via Zoom] et voyez ce dont il avait besoin.

