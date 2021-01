Timberlake, qui a grandi à Memphis, Tennessee, est récemment apparu sur le podcast «Armchair Expert» de l’acteur Dax Shepard et a expliqué pourquoi lui et Biel essayaient de limiter l’exposition de leurs enfants à la célébrité.

«J’essaie d’être conscient de m’assurer que nous pouvons vivre une vie où nous ne sommes pas étrangement privés, mais nous sommes conscients de faire en sorte qu’ils puissent être des enfants le plus longtemps possible», a-t-il déclaré. « Et ne pas avoir le poids de quelqu’un d’autre qui les traite différemment à cause de quelque chose que font leurs parents. »

Timberlake, dont le nouveau film, « Palmer », sort cette semaine sur Apple TV +, a parlé avec Shepard de la façon dont ils expliquent la célébrité à leurs enfants.