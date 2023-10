Cet article fait partie du bulletin hebdomadaire du HuffPost sur la culture et le divertissement, « The Culture Catchall ». Cliquez ici pour vous abonner.

Le point culminant de ma semaine a été Michelle Williams se faisant passer pour Britney Spears, se faisant passer pour Le blaccent de Justin Timberlake quand il a rencontré Ginuwine. Ça y est, c’est le tweet. Les 275 pages de « The Woman In Me » de Spears continuent d’être une source de discussions et de controverses cette semaine. En raison de réactions négatives, quoique bien méritées, Timberlake a annulé les représentations, concerts et apparitions à venir et limité les commentaires sur son Instagram. Cela survient quelques semaines seulement après la réunion fatidique et le dernier single de *NSYNC.

Tandis que Justin se recroqueville de honte jusqu’à ce que la tempête s’apaise – ou qu’il publie inévitablement une déclaration – plusieurs autres stars se lancent dans de nouvelles entreprises. Sur Instagram, pour la première fois depuis longtemps, on a entendu la voix de Beyoncé alors qu’elle la déballait Parfum CÉ NOIR pour nous. Avec des notes de clémentine, de miel doré, d’ambre, de jasmin sambac et de myrrhe de Namibie, le eau de parfum est présenté dans une bouteille de 50 ml et coûte 160 $. Je ne faisais pas partie des fans chanceux qui ont reçu un échantillon lors de la tournée mondiale Renaissance, mais jusqu’à ce que je puisse sentir le parfum, je pense que je vais ranger mon portefeuille.

En parlant de lancements, Kim Kardashian a dévoilé SKIMS pour hommes et Kylie Jenner a annoncé une autre marque, Khy, une ligne de vêtements. Déjà, Jenner a été accusée de vol et de copie de la ligne de la directrice créative et artiste Betsy Johnson (à ne pas confondre avec la designer Betsey Johnson). Quant à KKW, les athlètes Shai Gilgeous-Alexander, Neymar Jr. et Nick Bosa transformés en mannequins ; publics j’avais soif de Bosapuis a rapidement appris qu’il était un partisan de Trump, qu’il détestait Beyoncé et qu’il avait déjà eu des ennuis pour publications « controversées » sur les réseaux sociaux.

Quoi qu’il en soit, bon vendredi, bonne journée « 1989 » (version Taylor) à tous ceux qui célèbrent – ​​pas moi – et entrons dans le fourre-tout culturel.

On en parle encore

RaaShaun Casey, connu sous le nom de DJ Envy sur le fameux « The Breakfast Club » de Power 105.1, est dans l’eau chaude. L’associé de l’animateur de radio, Cesar Pina, a récemment été arrêté dans le cadre d’une prétendue opération de Ponzi immobilière. Les procureurs fédéraux affirment que Pina a « escroqué des dizaines de personnes de plusieurs millions de dollars » ; entre-temps, une vidéo a refait surface d’Envy expliquant son, euh, affaire de retournement de maison. Même si le verdict n’est pas encore rendu, la seule partie récupérable est Desus Nice torréfaction Envy à la manière de la Bodega Hive. Vautour a rapporté la saga ici.

De nouveaux détails sont apparus avant le procès pour violence domestique de Jonathan Majors. Non seulement son équipe a perdu l’enchère de classer l’affaire, mais des rapports ont fait surface selon lesquels l’équipe juridique de Majors aurait stratégiquement déformé et divulgué les preuves judiciaires au public. De plus, l’affaire comprendra désormais des preuves provenant de un incident au Royaume-Uni alors que Majors tournait pour la série « Loki » de Marvel. Apprenez-en davantage sur le HuffPost ici.

La star de « Reservation Dogs » Devery Jacobs , qui appartient à la tribu Mohawk, a partagé ses « pensées fortes » sur « Killer of the Flower Moon » de Martin Scorcese. Jacobs a tweeté que « le film était douloureux, exténuant, implacable et inutilement graphique ». Depuis, les frères du cinéma blanc ont essayé de dire son — une écrivaine, réalisatrice et actrice autochtone primée — sinon, mais sa question demeure : est-ce la représentation dont les communautés autochtones ont besoin ?

L’ancien joueur de la NBA, Dwight Howard, a nié les allégations d’agression sexuelle et de coups et blessures portées contre lui plus tôt cette année. ESPN a obtenu des documents judiciaires soulignant qu’Howard a déclaré en juillet 2021 qu’il s’était livré à une « activité sexuelle consensuelle » avec un homme nommé Stephen Harper dans sa résidence de Géorgie. La plainte de Harper comprend des captures d’écran d’échanges présumés sur Instagram, des allégations de « détresse émotionnelle et de faux emprisonnement », et bien plus encore.

