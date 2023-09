Justin Timberlake et Megan Thee Stallion semblent se disputer aux VMA

Internet était en effervescence avec des rumeurs d’une nouvelle querelle à Hollywood après qu’une vidéo dans les coulisses des MTV Video Music Awards ait montré le chanteur Justin Timberlake et le rappeur Megan Thee Stallion dans un échange houleux.

Vidéo diffusée montrant Timberlake, qui était là pour retrouver NSYNC, s’arrêtant pour parler avec Megan dans les coulisses. Elle a rapidement commencé à gesticuler avec ses mains, ce qui a amené certains à penser qu’elle et Timberlake se disputaient.

Alors que Timberlake et son entourage s’éloignent, Megan se concentre à nouveau sur sa coiffure.

Malgré les informations, une source a déclaré à Fox News Digital que les rumeurs n’étaient pas vraies.

« Meg adore Justin. Elle disait : ‘Non, non, non, nous ne nous sommes jamais rencontrés auparavant.’ C’était leur première rencontre et elle était excitée. »

Timberlake et Megan se sont toutes deux moquées de ces spéculations, le rappeur « Bongos » partageant une vidéo d’eux deux sur son compte TikTok.

« Je parle juste avec mes mains mdr », Megan a légendé la vidéo. « À la prochaine fois @JustinTimberlake. »

Megan a été nominée pour deux prix aux VMA, mais elle n’a remporté aucun matériel. Timberlake a choqué le public lorsqu’il est apparu avec ses anciens camarades du groupe NSYNC pour remettre le prix de la meilleure pop.

« Il y a plus de 20 ans, nous n’étions que des enfants lorsque nous avons remporté le prix du meilleur clip pop pour ‘Bye Bye Bye' », a déclaré JC Chasez au public. « C’était notre premier VMA et cela signifiait tout pour nous. »

Taylor Swift a remporté la statue de Moonman pour sa chanson « Anti-Hero ».