Justin Timberlake et Jimmy Fallon relancent le « Barry Gibb Talk Show » sur « SNL »

Invité musical de cette semaine, le chanteur de « Selfish » a retrouvé le Spectacle de ce soir hôte d’une autre édition de Le talk-show de Barry Gibble sketch emblématique qui présente Fallon dans le rôle de Barry Gibb, membre des Bee Gees, et Timberlake dans le rôle de son coéquipier et frère, Robin.





Cet épisode particulier était une émission très spéciale sur le thème des élections, mettant en vedette Andrew Yang (Bowen Yang), Elie Mystal (Kenan Thompson) et Joanne Carducci (animatrice Dakota Johnson). Fallon continue sa course en tant que Barry pragmatique et facilement en colère tandis que Timberlake dit très peu de choses en tant que Robin, mais est toujours prêt à chanter.





Jimmy Fallon et Justin Timberlake dans “Saturday Night Live”.

Après avoir interprété la chanson thème emblématique de la série, Barry commence avec le niveau exact de chaos auquel les téléspectateurs s’attendent : une question posée, il s’en prend à Thompson’s Mystal avec une insulte inattendue et une menace encore plus étrange.





“On dirait que Don King a mangé un autre Don King!” Barry crie. “Je vais décrocher ma mâchoire et te mordre la tête comme un cracker de poisson rouge !”





Il poursuit : « Je n’ai peur de rien. j’ai regardé Brûlure de sel avec toute ma famille, et je connaissais déjà la scène de la baignoire. Et j’ai adoré.





Puis, sur le thème du classique des Bee Gees « Stayin’ Alive », lui et Timberlake chantent « Ha, ha, ha, ha, lickin’ a drain, humpin’ a drain ».





Plus tard, Barry pose une question à Carducci, mais lorsqu’elle répond, il répond immédiatement : “Comment oses-tu m’interrompre ! Je ne joue pas ! Je suis une légende ! Vous ne pouvez pas me briser ! Je n’ai pas pleuré depuis 77 ans, sauf pendant les épisodes de la série. Émission de télévision australienne Bleu… Mais si tu ne pleures pas Bleutu n’es pas un vrai homme.









La série a taquiné le renouveau plus tôt dans l’épisode, lorsque Fallon a écrasé “accidentellement” le véhicule de Johnson. SNL monologue en tenue complète des Bee Gees. “Ce sont mes vêtements habituels”, a-t-il assuré au public hurlant, alors que Timberlake le faisait sortir de la scène.





Il s’agit de la septième édition de Le talk-show de Barry Gibblequel lancé en 2003 lorsque Timberlake était l’hôte et que Fallon était encore membre du SNL casting. Ils ont repris le morceau à plusieurs reprises au fil des ans, mais pas depuis décembre 2013, lorsque Barry Gibb lui-même a fait une apparition surprise, un an après la mort de son frère Robin.





Regardez Fallon et Timberlake se lancer dans les Bee Gees – médaillons, poils sur la poitrine et tout – dans le croquis ci-dessus.





