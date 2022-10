Justin Timberlake et Jessica Biel renouvellent leurs vœux de mariage : “10 ans, ce n’est pas assez !”

Justin Timberlake et Jessica Biel fêtent leur 10e anniversaire de mariage.

L’ancienne star de ‘N Sync s’est rendue sur Instagram mercredi pour partager un diaporama d’images avec Bienne et l’a créditée d’avoir fait de lui “un meilleur mari et père chaque jour”.

« 10 ans, ce n’est pas assez ! Tu fais de moi un meilleur mari et père chaque jour ! Je t’aime tellement, belle humaine ! Timberlake a légendé son message.

Le message hommage de Timberlake présentait plusieurs images du couple ensemble et une vidéo du duo reproduisant une scène de “Lady and the Tramp” dans laquelle ils partageaient une chaîne de spaghettis et se terminaient par un baiser.

L’actrice de “Candy” a partagé son propre hommage à son mari, révélant que le couple avait récemment renouvelé ses vœux de mariage.

“Être mariée avec toi, c’est l’aventure d’une vie ! Fais-le reculer, bébé. Fais-le reculer. Je t’aime”, a-t-elle écrit, faisant écho au doux sentiment de Timberlake.

Biel a profité de son histoire Instagram pour expliquer une image d’elle portant une robe blanche avec une robe incluse dans son article d’anniversaire.

“Depuis le renouvellement de nos vœux de mariage cet été – en Italie où tout s’est passé (et à nouveau à @giambattistavalliparis !)”, a-t-elle écrit à côté de l’image.

Le couple s’est marié à Fasano, en Italie, en 2012. Timberlake et Biel partagent deux fils : Silas, 7 ans et Phineas, 2 ans.

En mai, Biel a partagé avec Entertainment Tonight son secret pour un mariage durable.

“Eh bien, je vais devoir donner à Justin le mérite en ce moment, pour cette chose qu’il me dit toujours :” Nous sommes peut-être mariés, mais nous devons continuer à sortir ensemble “, et c’est tellement vrai”, a-t-elle déclaré au sortie.

“Vous devez juste continuer à prendre du temps l’un pour l’autre et vous devez continuer à faire de l’autre une priorité. Et faire les choses que vous aimez ensemble”, a poursuivi Biel.

“Ce n’est pas toujours facile, comme nous le savons tous, mais ces moments de contact rendent tous les moments difficiles agréables au goût.”

En décembre 2019, le couple a fait face à un bref scandale impliquant la co-vedette de “Palmer” de Timberlake, Alisha Wainwright, après avoir été vu lui tenant la main dans un bar de la Nouvelle-Orléans.

Dans une publication sur Instagram à l’époque, il a évoqué l’incident en disant : “Je me tiens à l’écart des commérages autant que possible, mais pour ma famille, je pense qu’il est important de répondre aux récentes rumeurs qui blessent les gens que j’aime.

“Il y a quelques semaines, j’ai fait preuve d’un fort manque de jugement – ​​mais soyons clairs – rien ne s’est passé entre moi et ma co-star”, a-t-il poursuivi. “J’ai beaucoup trop bu cette nuit-là et je regrette mon comportement. J’aurais dû savoir mieux.

“Ce n’est pas l’exemple que je veux donner à mon fils.

“Je m’excuse auprès de ma merveilleuse épouse et de ma famille de leur avoir fait vivre une situation aussi embarrassante, et je me concentre sur le fait d’être le meilleur mari et père que je puisse être. Ce n’était pas ça. Je suis incroyablement fier de travailler sur Palmer. de continuer à faire ce film et ravi que les gens le voient.”