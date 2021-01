Confirmant la bonne nouvelle lors d’un appel vidéo avec l’animatrice de talk-show Ellen DeGeneres, le chanteur et acteur a révélé que le nom de son nouveau fils est Phineas.

L’ancien chanteur de NSYNC a déjà un fils de 5 ans appelé Silas avec l’actrice Bienne, qu’il a épousé en 2012.

Timberlake a annoncé la nouvelle dans une interview, qui sera diffusée en entier sur « The Ellen DeGeneres Show » plus tard lundi.

Dans un avant-goût sur les réseaux sociaux, DeGeneres s’est souvenu de l’apprentissage via FaceTime auquel le couple s’attendait et a dit à Timberlake: « Tu es de nouveau papa, tu as un autre petit enfant. »