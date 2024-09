Justin Timberlake en difficulté après une nouvelle réaction négative

Justin Timberlake sous le feu des critiques après sa première apparition dans les médias depuis son procès

Justin Timberlake a suscité une réaction passionnée du public, alors qu’il faisait sa première apparition dans les médias après la finalisation de l’accord de plaidoyer pour conduite en état d’ivresse.

Le Amis avec avantages L’acteur, qui a récemment fait face à des poursuites judiciaires pour sa cascade risquée, est apparu sur Le Tonight Show avec Jimmy Fallon le 16 septembre.

Cependant, les ennuis de l’acteur de 43 ans ne semblent pas prêts de s’arrêter de sitôt puisqu’il est critiqué sur Internet pour ne pas avoir mentionné l’affaire de conduite lors de son apparition dans le talk-show.

L’animateur de talk-show Fallon et Timberlake seraient des amis de longue date et auraient eu une discussion légère sur le prochain album de Noël du chanteur et sa tournée mondiale Forget Tomorrow.

Il est à noter que la conversation a évité toute référence à l’affaire de conduite du chanteur, qui a été critiquée par le public.

Un utilisateur des réseaux sociaux s’est adressé à X, anciennement Twitter, et a exprimé sa déception en écrivant :

« Justin Timberlake qui se moque de Jimmy Fallon sans aucune honte et s’en tire avec une simple contravention de stationnement, c’est un privilège à son meilleur !! #FallonTonight. »

Le tweet a été soutenu par d’autres internautes qui ont critiqué le chanteur dans la section commentaires du compte officiel du talk-show.

« Assurez-vous qu’il ne conduise pas lui-même », pouvait-on lire dans un commentaire, suivi d’un long fil de commentaires se moquant de lui. Pleure moi une rivière chanteur.

Timberlake, qui avait déjà fait la une des journaux en raison de sa performance controversée au Super Bowl avec Britney Spears, a été arrêté le 18 juin, lorsque la police l’a trouvé sentant l’alcool, après avoir traversé un panneau d’arrêt dans le centre du village avec sa BMW.