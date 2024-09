Justin Timberlake devrait plaider coupable devant un tribunal de New York dans une affaire de conduite en état d’ivresse

SAG HARBOUR, NEW YORK — SAG HARBOR, NEW YORK (AP) — Justin Timberlake devrait plaider coupable vendredi après son arrestation en juin dans les Hamptons pour conduite en état d’ivresse.

Le chanteur de boys band devenu star solo et acteur comparaîtra vendredi devant le tribunal du village de Sag Harbor pour plaider officiellement un nouveau plaidoyer, ont déclaré les procureurs.

Les détails de l’accord avec les procureurs n’ont pas été divulgués, mais une personne au courant de l’accord a déclaré que Timberlake avait a accepté d’admettre sa culpabilité à une infraction moindre de « Conduite avec facultés affaiblies”, une infraction au code de la route qui entraîne une amende de 300 à 500 dollars et une suspension du permis de conduire pendant 90 jours.

La personne a parlé à l’Associated Press sous couvert d’anonymat car elle n’était pas autorisée à parler publiquement de l’accord jusqu’à ce qu’il soit approuvé par un juge vendredi.

La pop star a initialement plaidé non coupable d’un délit de conduite en état d’ivresse et a fait appel de son permis de conduire suspendu lors d’une audience le mois dernier.

Le bureau du procureur du comté de Suffolk, Ray Tierney, qui poursuit l’affaire, a refusé de commenter avant l’audience, tout comme l’avocat de Timberlake, Edward Burke.

Timberlake a été arrêté à Sag Harbor, New York, peu après minuit le 18 juin, après que la police a déclaré qu’il avait grillé un panneau d’arrêt dans le centre du village, avait dévié de sa voie et était sorti de sa BMW en sentant l’alcool.

La police a également déclaré dans les documents judiciaires que les yeux de cet homme de 43 ans originaire du Tennessee étaient « injectés de sang et vitreux » et qu’il avait « un discours lent », qu’il était instable sur ses pieds et qu’il avait obtenu de mauvais résultats à tous les tests de sobriété.

Timberlake a déclaré à l’officier qu’il avait bu un martini et qu’il suivait des amis chez eux, a déclaré la police.

Sag Harbor est un ancien village baleinier mentionné dans le roman classique d’Herman Melville « Moby-Dick » qui est niché au milieu des Hamptons, une zone de communautés balnéaires à environ 160 kilomètres à l’est de New York.

La suspension du permis de conduire de Timberlake à New York a probablement un impact sur sa capacité à conduire dans d’autres États, a déclaré un expert juridique cette semaine.

Refuser un test d’alcoolémie, comme l’a fait Timberlake lors de son arrestation, déclenche une suspension automatique du permis de conduire en vertu de la loi de l’État de New York, qui devrait ensuite être appliquée dans d’autres États, selon Kenneth Gober, associé directeur du cabinet d’avocats Lee, Gober. & Reyna à Austin, Texas.

« La plupart des États participent au Pacte interétatique sur les permis de conduire, un accord visant à partager des informations sur les suspensions de permis et les infractions au code de la route », a-t-il expliqué dans un courriel. « Si un permis est suspendu dans un État, il doit l’être dans tous les États. »

En pratique, il faut toutefois du temps pour que ces changements se répercutent d’un État à l’autre, a reconnu Gober. La pop star a également les ressources nécessaires pour trouver facilement un chauffeur et n’a pas besoin d’une voiture pour se déplacer dans le cadre de son travail, a-t-il ajouté.

L’agent de Timberlake et d’autres représentants n’ont pas répondu aux courriels demandant des commentaires cette semaine.

Le lauréat de dix Grammy Awards n’a pas évoqué publiquement l’arrestation, mais a semblé la reconnaître lors d’une prestation à Chicago quelques jours plus tard.

« Cela a été une semaine difficile », a-t-il déclaré. a dit au public lors du concert du 21 juin au United Center. « Mais tu es là, et je suis là. Rien ne peut changer ce moment pour le moment. »

Timberlake est en tournée depuis plusieurs mois pour promouvoir son dernier album. Il revient dans la région de New York dans les semaines à venir avec des concerts à Newark, dans le New Jersey, et à Brooklyn.

___

Suivez Philip Marcelo sur twitter.com/philmarcelo.