Justin Timberlake s’ouvre enfin sur l’accueil d’un deuxième enfant avec sa femme Jessica Biel.

Le dimanche 17 janvier Ellen Degeneres a partagé un aperçu agrafe de son entretien du 18 janvier avec la pop star de 39 ans dans laquelle il a offert la toute première confirmation du petit arrivé en 2020. Le couple, qui s’est marié en 2012 et partage son fils de 5 ans Silas, n’avaient pas révélé qu’ils attendaient.

« Il s’appelle Phineas, et il est génial et si mignon, et personne ne dort », a déclaré Justin à Ellen.« Mais nous sommes ravis. Nous sommes ravis et ne pourrions pas être plus heureux. Très reconnaissant. »

Lorsqu’Ellen a demandé à quel point il était différent d’être parent de deux enfants au lieu d’un seul, il a plaisanté: « Nous ne nous voyons plus. » Il a ensuite ajouté: «C’est très amusant, mais je suppose que le dicton dit, vous passez d’une défense de zone à un homme à homme très rapidement. une!' »

La star a déclaré que Silas appréciait jusqu’à présent son nouveau rôle de grand frère. « Silas est super excité », a poursuivi l’interprète de « Cry Me a River ». « En ce moment, il l’aime beaucoup. Phin ne peut pas encore marcher ou le pourchasser, donc je ne sais pas. Nous verrons ce qui se passera. »

E! News a rapporté le 31 juillet que le couple avait accueilli leur deuxième bébé, citant des informations.

Ancien membre du groupe NSYNC de Justin, Lance Bass, avait précédemment taquiné qu’il avait reçu beaucoup de photos de ses copains du dernier membre de leur famille.

« Le bébé est mignon, bien sûr, c’est Justin et Jessica! » Lance a plaisanté à Divertissement ce soir, ajoutant que JT le «tuerait» s’il laissait échapper le nom de leur bébé.