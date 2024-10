Justin Timberlake avec Estée Stanley le soir de son arrestation pour conduite en état d’ébriété

Des sources racontent à Page Six que Justin Timberlake était sorti avec son ami de longue date, Estee Stanley et son mari, la nuit de son arrestation pour conduite en état d’ébriété. Ancien Ordonez/INSTARimages

Nous avons enfin une image plus claire de la nuit où Justin Timberlake a été arrêté pour conduite en état d’ébriété.

L’un des amis du chanteur de « Sexy Back » dans les Hamptons à la mi-juin était l’ancienne styliste de son ancien partenaire commercial et épouse Jessica Biel, Estee Stanley, ont indiqué plusieurs sources à Page Six.

Timberlake a été arrêté pour conduite en état d’ébriété à Sag Harbor à la mi-juin après avoir quitté le classique de Tony, The American Hotel, où il aurait bu un martini.

Nous apprenons maintenant que les amis avec qui il traînait étaient le célèbre architecte d’intérieur Stanley et son mari producteur, Byran Furst.

Stanley est ami avec Timberlake et sa femme, Jessica Biel, depuis des années. Donato Sardella

Stanley a déjà habillé Bienne, ainsi que des stars comme Demi Moore, Brad Pitt et Penelope Cruz pour les événements sur le tapis rouge et les deux hommes sont toujours des amis proches.

Elle a même accueilli Bienne et La fête de fiançailles de Timberlake dans sa propre maison de Los Angeles en 2012.

Stanley est également un décorateur d’intérieur bien connu, travaillant sur les maisons de Mary Kate et Ashley Olsen, Patrick Dempsey, Lea Michele et Timberlake et Biel.

Elle a même habillé Bienne pour le tapis rouge. Les amis sont présentés ici avec Eva Mendes et Cristina Ehrlich. FilImage

En 2012, elle a lancé une ligne d’articles pour la maison avec Timberlake appelée HomeMint.

« C’était vraiment une collaboration avec Estee », Timberlake dit à l’époque. «Je ne pense pas que je le ferais si nous n’étions pas ensemble. Nous nous connaissons depuis longtemps et avons travaillé ensemble sur mes maisons. Nous partageons vraiment la même vision.

En 2016, Staley et Biel, aux côtés du fondateur de Greenleaf, Jon Rollo, ouvert un magasin adapté aux enfants restaurant de Los Angeles appelé Au Fudge, qui a fermé ses portes en 2018.

Timberlake a été arrêté après avoir raté un panneau d’arrêt et fait un écart à Sag Harbor en juin. Police de Sag Harbor via MEGA

À cette époque, elle appelait Timberlake et Biel « pratiquement ma famille ».

Timberlake a franchi un panneau d’arrêt la nuit de son arrestation et a été arrêté par un policier, à qui il a dit à voix basse : « Cela va gâcher la tournée ». des sources ont déclaré au Post.

Quand le jeune flic, qui ne reconnaissait pas le crooner de « Bye, Bye, Bye », demandait « quelle tournée ? il a répondu : « Le tour du monde ».

Il a été condamné à payer une petite amende et à effectuer 25 heures de travaux d’intérêt général. Ancien Ordonez/INSTARimages

Stanley et son mari ont dîné avec Timberlake ce soir-là et étaient avec lui à l’American Hotel, nous dit-on.

Selon certaines informations, des amis non identifiés du chanteur suivaient sa voiture et étaient sur place pour tenter de convaincre les policiers de le laisser descendre.

Des sources ont déclaré à TMZ qu’une femme avait demandé aux policiers : « Allez-vous arrêter Justin Timberlake ? » et lui a proposé de le reconduire chez lui. Elle était puis autorisé à conduire La voiture de location de Timberlake est revenue à son domicile après son arrestation, même si elle aurait bu.

Estee, montrée ici avec son mari Bryan Furst, a fait des affaires avec Bienne et Timberlake. Stéfanie Keenan

En septembre, Timberlake, qui avait refusé un alcootest, a plaidé coupable à une accusation moindre de conduite avec facultés affaiblies par l’alcool et a été condamné à payer une amende de 500 $ avec une suramende de 260 $, a rédigé un message d’intérêt public et a fait 25 heures de service communautaire.

Bienne n’était pas là. Elle était à Manhattan pour filmer une prochaine série Prime Video.