Justin Timberlake accuse une « blessure » alors qu’il reporte le spectacle du New Jersey

Justin Timberlake a brusquement reporté son arrêt de tournée de mardi soir à Newark, dans le New Jersey, en raison d’une blessure qui, selon lui, « empêche [him] de jouer.

En postant des excuses environ une heure avant le début du spectacle, le crooner de « Selfish » et « Cry Me a River » a déclaré qu’il était déçu de ne pas voir ses fans mais qu’il s’efforçait de reprogrammer le spectacle le plus tôt possible.

« Je promets de me rattraper et de donner le spectacle que vous méritez tous », a-t-il écrit sur Instagram. « Merci les gars de votre compréhension. Appréciez toujours votre soutien.

Timberlake, 43 ans, n’a pas divulgué de détails sur la blessure et les représentants de l’ancien leader de NSYNC n’ont pas immédiatement répondu mercredi à la demande de commentaires du Times.

Les fans déçus ont consulté la section commentaires de la publication pour partager leur frustrationdéplorant l’avis tardif et alléguant que Ticketmaster n’avait encore partagé aucune communication concernant le report. Un fan a écrit avec insolence « ça va gâcher la tournée » un rappel des prétendues remarques de Timberlake aux forces de l’ordre lors de son arrestation en juin.

Le message du chanteur a été publié à 17h45, heure locale, peu de temps avant le début du spectacle de 19 heures et peu avant l’ouverture des portes de la salle. Il doit se produire vendredi à Philadelphie, mais on ne sait pas si sa blessure fera également échouer ce spectacle.

Le lauréat de 10 Grammy Awards, qui a sorti son sixième album studio, « Everything I Thought It Was », en mars, a entamé sa tournée mondiale Forget Tomorrow en avril pour promouvoir l’album. Il a joué au Kia Forum à Inglewood en mai.

La tournée s’est poursuivie jusqu’à l’arrestation de Timberlake pour CFA en juin dans les Hamptons après avoir prétendument omis de s’arrêter à un panneau d’arrêt ou de rester dans sa voie alors qu’il quittait un dîner tardif là-bas. Le chanteur de « Can’t Stop the Feeling », qui a plaidé coupable à une accusation moindre de conduite avec facultés affaiblies, a vu ses privilèges de conduire suspendus et a été condamné en septembre à 25 heures de travaux d’intérêt général dans un organisme à but non lucratif de son choix, à une amende de 500 $ dont 260 $. et l’obligation pour lui de faire une annonce de sécurité publique concernant les dangers de la conduite avec facultés affaiblies.

Quelques jours après la condamnation, le chanteur a annoncé l’ajout de plusieurs spectacles à sa tournée 2025, ajoutant trois escales en janvier en Californie à Sacramento, Anaheim et Palm Springs. Le chanteur terminera sa tournée à Kansas City, dans le Missouri, le 20 décembre.

Le promoteur du concert, Live Nation, a déclaré que de nouveaux spectacles avaient été ajoutés « en raison de la demande incroyable des fans » et que la tournée avait vendu plus d’un million de billets dans le monde.