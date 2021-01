Justin Timberlake a confirmé que lui et sa femme Jessica Biel avaient accueilli un deuxième enfant.

Il a confirmé l’arrivée d’un fils lors d’une apparition virtuelle sur The Ellen DeGeneres Show, qui sera diffusée lundi.

Le chanteur de 39 ans a déclaré: « Il est génial et tellement mignon. Personne ne dort.

« Mais nous sommes ravis. Nous sommes ravis et ne pourrions pas être plus heureux. Très reconnaissants. »

Il a également révélé qu’ils avaient nommé leur fils, Phineas.

Le couple a accueilli son premier enfant, son fils Silas, en avril 2015 après s’être marié en 2012.







(Image: Ellentube)



Justin a révélé qu’ils gardaient leur grossesse « secrète » en dehors de la famille immédiate, bien qu’il ait admis qu’Ellen était l’une des rares à en être informée.

Ellen a dit au nouveau papa: « Je pense que nous étions FaceTiming et vous avez dit: » Hé, tu veux connaître un secret? » et puis Jessica est entrée et tu as mis ta main sur son ventre. Tu te disais: ‘Je vais avoir un autre bébé!’ «

L’animateur de télévision a demandé à Justin ce que c’était que d’être parent de deux enfants par rapport à n’en avoir qu’un.

Le chanteur a plaisanté: « On ne se voit plus.

« C’est très amusant. Je suppose que le dicton passe d’une défense de zone à un homme à homme très rapidement. C’est génial. Silas est super excité. »







(Image: Ellentube)



Parlant de la façon dont Silas, cinq ans, s’adapte à devenir un grand frère, Justin a déclaré: «En ce moment, il l’aime beaucoup.

« Phin ne peut pas encore marcher ou le poursuivre, alors nous verrons ce qui se passe. »

Le chanteur a également révélé que Silas se lancait dans les jeux vidéo et devenait un petit joueur.

Justin a révélé cela lorsqu’on lui a demandé s’il montrait des signes de musicien.

Il a ajouté: « Mais il aime les legos et le tennis. Nous lui avons acheté une Nintendo Switch. C’est juste comme, le crack des enfants. »

Alors que Justin aime jouer au golf, il dit que son fils entre également dans le jeu.

Justin a partagé: «Il aime le golf, mais je n’y insiste pas.

« Je veux qu’il aime ça s’il aime ça. Il est rapide et actif donc il est très bon au tennis. »

