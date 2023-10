Marc SchlabachRédacteur principal d’ESPNLecture de 2 minutes

Justin Thomas, double vainqueur d’un championnat majeur, rejoint Atlanta Drive GC, l’une des six équipes du TGL présenté par Sofi, la ligue de golf infusée de technologie développée par Tiger Woods et Rory McIlroy, a annoncé la franchise mardi.

Thomas, 15 fois vainqueur du PGA Tour, est le premier joueur à être affecté à l’une des six équipes du TGL, qui devrait commencer à jouer le 9 janvier au SoFi Center de Palm Beach Gardens, en Floride.

Trois autres joueurs seront ajoutés ultérieurement à l’équipe d’Atlanta, selon le communiqué de presse. Arthur Blank, propriétaire des Atlanta Falcons et d’Atlanta United, a ajouté Atlanta Drive GC à son portefeuille de franchises sportives en août.

“Atlanta et l’État de Géorgie ont accueilli certains des plus grands événements sportifs du pays, et je suis ravi d’y représenter les fans dans le cadre du TGL et d’Atlanta Drive GC”, a déclaré Thomas dans un communiqué. “Rejoindre un propriétaire comme Arthur Blank et son incroyable variété d’entreprises alors qu’ils élargissent leur portefeuille de golf me semble être une solution idéale.

“Je promets que notre équipe concourra dur pour remporter des championnats et s’amusera beaucoup en cours de route. Nous représenterons Atlanta de la meilleure façon possible tout en contribuant à développer le jeu partout grâce à ce format TGL unique.”

Les équipes de quatre joueurs pour Boston Common Golf, Los Angeles Golf Club, TGL New York et TGL San Francisco seront également bientôt publiées. TMRW Sports, qui a développé TGL, n’a pas encore annoncé le groupe de propriété de sa sixième franchise.

Les vainqueurs des championnats majeurs Jon Rahm, Collin Morikawa, Keegan Bradley, Matt Fitzpatrick, Justin Rose, Shane Lowry et Adam Scott font également partie de la liste de 24 joueurs de la ligue. McIlroy et Woods participeront également à la ligue.

Selon le communiqué, TGL a travaillé avec le PGA Tour, les joueurs et leurs managers “dans le but que le programme TGL d’un joueur soit largement complémentaire à son programme compétitif du PGA Tour”.

“Nous sommes absolument ravis d’accueillir Justin Thomas à Atlanta Drive GC et pensons qu’il correspond parfaitement à ce que nous voulons que cette équipe soit et à la façon dont nous voulons jouer”, a déclaré Dick Sullivan, PDG du PGA Tour Superstore et manager d’Atlanta Drive GC. dans un rapport. “Le talent remarquable de Thomas, son dévouement inébranlable envers le jeu et son esprit de compétition font de lui un favori des fans et quelqu’un qui représente les valeurs qui animent tout le monde. [AMB Sports and Entertainment] équipes et entreprises.”

La ligue sera composée de six équipes avec des effectifs de quatre joueurs ; les matchs mettront en vedette trois golfeurs jouant pour chaque équipe dans un format de match-play sur un parcours virtuel avec un complexe de jeux courts.

La saison inaugurale comprendra 15 matchs de saison régulière, suivis de demi-finales et de finales. Les matchs seront diffusés sur ESPN, ESPN2 et ESPN+.