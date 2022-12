Justin Thomas et Jordan Spieth battent Tiger Woods et Rory McIlroy 3&2 dans The Match

Les Américains Justin Thomas et Jordan Spieth ont dominé Tiger Woods et le premier Rory McIlroy samedi pour une victoire 3&2 dans The Match, un événement nocturne conçu pour la télévision.

Thomas, numéro huit mondial, et Spieth, classé 14e, ont remporté trois des quatre premiers trous et combiné sept oiselets en 10 trous pour capturer l’exposition de match-play de 12 trous au Pelican Golf Club à Belleair, en Floride.

“C’était génial”, a déclaré Spieth. “Quelle expérience cool. Nous nous sommes sentis à l’aise et avons réussi quelques birdies.”

Les stars ont plaisanté entre elles dans une atmosphère détendue lors du match unique à quatre balles (meilleure balle).

Tableau des points de la Coupe du Monde de la FIFA 2022 | Calendrier de la Coupe du Monde de la FIFA 2022 | Résultats de la Coupe du Monde de la FIFA 2022 | Soulier d’Or de la Coupe du Monde de la FIFA 2022

“La joie d’obtenir cela ne correspond pas à la joie de se tenir ici avec Tiger tellement bouleversé”, a déclaré Spieth alors que les quatre joueurs riaient.

The Match a recueilli 2,6 millions de dollars au profit d’organismes de bienfaisance pour l’ouragan Ian, qui a frappé la région plus tôt cette année.

“Nous avons pu faire quelque chose sous les projecteurs qui ne s’était jamais produit auparavant dans notre sport, pour le développer d’une manière différente”, a déclaré Woods.

“Et les gens qui ont été dévastés par l’ouragan Ian, nous avons pu créer beaucoup plus de fonds pour les aider à repousser ici.”

Woods, 15 fois vainqueur majeur qui partage le record de 82 titres du PGA Tour avec Sam Snead, n’avait disputé que neuf manches cette année alors qu’il se remettait de graves blessures à la jambe subies lors d’un accident de voiture en 2021.

Le cadre décontracté a marqué le premier golf de compétition pour Woods depuis qu’il a raté la coupe au British Open en juillet à St. Andrews.

“Je n’ai pas touché une balle de golf depuis environ 2 semaines et demie, donc cela devrait être intéressant”, a déclaré Woods avant le départ.

Woods, qui aura 47 ans plus tard ce mois-ci, a sauté l’invitation du Hero World Challenge de la semaine dernière qu’il organise aux Bahamas en raison d’une fasciite plantaire au pied droit.

Tous les quatre ont utilisé des voiturettes de golf et pas de caddies dans The Match, qui offrait des défis tels que frapper des coups de départ hors de leur propre ombre.

Woods a déclaré que son fils Charlie, avec qui il jouera dans un événement père-fils la semaine prochaine, l’a dépassé.

“Il l’a finalement fait il y a quelques semaines”, a déclaré Woods. “J’en ai tourné un, il en a fait un tomahawk et m’a eu.”

McIlroy, quadruple vainqueur majeur d’Irlande du Nord, a remporté le Tour Championship et sa troisième couronne en séries éliminatoires de la FedEx Cup en août et a défendu son titre de la CJ Cup en octobre pour sa 23e victoire en PGA.

“Je me suis bien amusé”, a déclaré McIlroy. “Je me serais un peu plus amusé si nous n’avions pas été battus. J’espère que ce n’est pas le dernier match que je joue.”

Putt difficile pour Thomas

Spieth, trois fois champion majeur, et Thomas, qui a remporté son deuxième championnat PGA en mai à Southern Hills, se sont combinés pour aller 4-0 en matchs par paires à la Coupe des présidents de septembre et sont 8-2 ensemble dans la Ryder et la Coupe des présidents.

Sous la pleine lune, Thomas a roulé dans un putt de birdie de 20 pieds pour gagner le deuxième trou et Spieth a bouclé dans un putt de birdie de 15 pieds au troisième par-3 pour une avance de 2.

Au quatrième, chaque joueur ne pouvait utiliser qu’un seul club. Thomas a utilisé un bois de 5 et a plongé son approche dans une voiturette de golf à gauche du green, puis a fait rouler la balle à six pieds et a coulé un putt par pour gagner le trou pour un bord à 3.

“Je ne me suis jamais senti aussi mal à l’aise face à un putt de ma vie”, a déclaré Thomas.

McIlroy a roulé dans un putt de birdie de 20 pieds pour remporter le septième par 5 de 615 verges lorsque Thomas a raté de 12 pieds.

Thomas a répondu avec un putt de birdie de 12 pieds pour remporter le huitième par-3 et restaurer l’avance de 3 du duo.

Après que McIlroy ait fait un birdie de cinq pieds au 10e par-4, Spieth l’a égalé de six pieds pour égaliser le trou et gagner le match.

Lisez toutes les dernières nouvelles sportives ici