Justin Thomas a des inquiétudes sur la forme avant le Mémorial | Actualités golfiques

Justin Thomas pense que son jeu est « assez moyen »

Justin Thomas est à la recherche d’une « petite étincelle » pour le remettre dans la forme qu’il pense avoir montrée pour un seul week-end cette saison.

Thomas reste le n ° 2 mondial bien qu’il n’ait pas terminé parmi les 10 premiers depuis sa victoire mémorable au championnat des joueurs en mars, lorsque les rondes du week-end de 64 et 68 l’ont balayé vers une victoire en un coup contre Lee Westwood au TPC Sawgrass.

Le joueur de 28 ans n’a pas été en mesure de relever un défi sérieux au Masters et a raté la coupe à mi-chemin du championnat de la PGA, et il entre au Memorial cette semaine avec son jeu dans une forme « assez moyenne », de son propre aveu.

Thomas n’a pas fait de top 10 depuis qu’il a remporté The Players

« Pour être honnête, l’état de mon jeu n’est pas génial », a déclaré Thomas. « Je pense que mon jeu récemment l’a montré. Je n’ai pas eu une très bonne année civile, je dirais, vraiment juste un bon week-end à The Players. J’ai bien joué lors de quelques événements au début de l’année, mais j’ai juste n’ont pas vraiment eu de résultats à montrer.

« J’ai eu un peu de mal avec mon swing et je n’ai pas été aussi constant que par le passé, mais j’ai l’impression que je ne suis pas aussi loin que le montrent les résultats et puis il y a des jours où Je me sens vraiment loin.

« J’ai juste besoin d’une petite étincelle pour démarrer quelque chose, mais malheureusement, tout semble assez moyen. »

Thomas est actuellement classé une place devant Jon Rahm, qui arrive à Muirfield Village en tant que champion en titre après avoir remporté le titre par trois coups à huis clos l’année dernière.

L’Espagnol a hâte d’entendre les fans plutôt que les grillons cette saison, et Rahm relève également le défi de suivre un parcours qui a subi d’importants changements sous l’œil vigilant de l’hôte du tournoi, Jack Nicklaus.

« C’est toujours génial de revenir là où vous avez gagné », a-t-il déclaré. « Évidemment, c’est une atmosphère très différente avec des foules et des gens sur le terrain de golf, surtout autour du 18e green.

Jon Rahm est le champion en titre cette semaine

« Évidemment, tout ce que nous avons entendu l’année dernière était des grillons, n’est-ce pas? Il n’y a eu ni applaudissements ni acclamations. C’est donc un peu une atmosphère différente. C’est toujours génial.

« J’ai pu voir le parcours de golf aujourd’hui et j’adore les changements. Je sais que Jack essaie toujours de rendre cela un peu plus difficile pour nous et il a définitivement réussi à rendre le parcours de golf plus difficile.

« Alors j’aime les changements, ça va être une semaine amusante et j’ai l’impression qu’il y a un avantage pour les gens qui ont joué ici dans le passé, mais avec tous les greens refaits et certains d’entre eux complètement reconstruits, j’ai l’impression tout le monde part de la même ligne de base. »