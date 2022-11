Justin Taylor savoure la route improbable de Nazareth vers Champaign, menant la jeune équipe au titre d’État – Shaw Local

CHAMPAGNE – Alors que Justin Taylor quittait la sortie du Memorial Stadium pour se rendre dans un bus qui attendait, le senior de Nazareth s’est assuré d’afficher bien en évidence sa médaille de championnat.

Son voyage exigeait qu’il savoure l’instant.

Taylor, comme beaucoup de ses coéquipiers actuels des Roadrunners, était autrefois jeune et talentueux, mais son avenir était presque certain. Il était un étudiant de première année dans l’équipe de Nazareth qui a perdu contre le mont Carmel lors de la finale de classe 7A 2019, mais cela garantissait qu’il serait de retour dans peu de temps.

Avec des gens comme JJ McCarthy et Tyler Morris, cela semblait une valeur sûre.

« Cette équipe était chargée. Je pensais que nous serions de retour l’année prochaine », a déclaré Taylor, maintenant senior. « Nous avions une équipe jeune et tout le monde était mature. Ça allait être vraiment effrayant pour les autres équipes. Mais vous ne pouvez pas contrôler ce qui s’est passé.

En effet, le retour de Nazareth à un championnat d’État a finalement pris trois ans. Pour Taylor, cela ressemblait probablement à une vie.

Une pandémie a frappé, la saison d’automne 2020 a été repoussée au printemps et McCarthy est parti. D’autres ont suivi. Nazareth a récupéré pour atteindre les quarts de finale l’automne dernier, mais une course cette année à Champaign semblait être une chimère lorsque les Roadrunners ont commencé 2-4.

Justin Taylor de Nazareth ramasse un gros métrage avant d'être mis hors des limites par Ricky Hearn de Peoria lors de leur match de championnat d'État IHSA Classe 5A le samedi 26 novembre 2022, au Memorial Stadium de l'Université de l'Illinois à Champaign.

Huit victoires plus tard, Nazareth a battu samedi Peoria dans un match de championnat de classe 5A barnburner 45-44 pour remporter le quatrième titre d’État du programme. Les Roadrunners ne sont devenus que le quatrième champion d’État à quatre défaites, le premier à le faire après avoir commencé 2-4.

“Cela signifie le plus”, a déclaré Taylor. “Juste le travail, le temps, la résilience, la douleur, les bosses sur la route. Nous avons traversé tellement de choses, sur et en dehors du terrain. Cela signifie le monde.

Taylor, une recrue du Wisconsin et l’un des 13 seniors de Nazareth, a couru pour 108 verges et un touché, et a également attrapé un touché samedi. Un autre senior, Zach Hayes, a eu l’interception décisive.

Ce n’était pas la première fois que ce petit groupe d’aînés était là quand Nazareth avait besoin d’eux.

“Seulement 13 seniors, mais ce n’est pas combien vous avez, c’est qui vous avez”, a déclaré Racki. « Ils ont traversé beaucoup de choses. L’année Covid, des coéquipiers partis pour diverses raisons, des gens parce que nos effectifs étaient bas pensant qu’ils reconstruisent, c’est une autre chose qu’on entendait. C’est une équipe spéciale. Ces seniors ont vraiment pris les plus jeunes sous leur aile. C’est l’équipe la plus résistante que j’aie jamais eue.

Très improbablement, Nazareth a fait cette course de 2-4 à un titre avec un groupe d’enfants qui ne sont probablement pas encore assez vieux pour conduire.

Nazareth a commencé samedi les étudiants de deuxième année à neuf positions. Un étudiant de première année, Edward McClain, Jr., a attrapé son premier touché. Un autre étudiant de première année, Lesroy Tittle, a commencé comme secondeur.

Logan Malachuk de Nazareth franchit la ligne de but pour un touché lors de leur match de championnat d'État IHSA Classe 5A contre Peoria le samedi 26 novembre 2022 au Memorial Stadium de l'Université de l'Illinois à Champaign.

Comme en 2018 avec McCarthy, les Roadrunners ont remporté un titre d’État avec un deuxième au quart-arrière. Malachuk a lancé pour 245 verges et deux touchés, et a couru pour deux autres. Un autre étudiant en deuxième année, James Penley, était le meilleur receveur de Nazareth, avec quatre attrapés pour 102 verges.

Un troisième étudiant en deuxième année, l’ailier défensif Gabe Kaminski, a apparemment vécu dans le champ arrière de Peoria tout au long, et a peut-être fait le plus gros jeu des matchs, repoussant une conversion de deux points de Malachi Washington pour la tête au quatrième quart.

Taylor, à un moment donné, s’est surpris à parler des « enfants » de Nazareth avant d’aborder l’impact de ces jeunes. Aucune jalousie de la part de ces seniors, même lorsque l’équipe était 2-4 et que la saison semblait aller vers le sud.

“Ils sont très jeunes, mais je pense que ce qui est spécial à propos de cette équipe et des jeunes enfants, c’est leur niveau de maturité”, a déclaré Taylor. “Ils ont peut-être 14, 15 ans, mais ils comprennent ce qu’il faut et ce que vous devez faire.”

Samedi, ils ont aussi montré la confiance de la jeunesse.

Alors qu’un match avec une équipe de Peoria qui avait marqué 76 points la semaine précédente s’est transformé en fusillade, Malachuk s’est à peine caché à partir du moment. En fait, il s’y baignait.

Il a froidement échappé à la pression tout au long. Il a marqué deux fois sur les gardiens du quart-arrière en seconde période lors des allers-retours.

Enfin, avec Nazareth mené 38-37 au quatrième quart, Malachuk, pressé de sortir de sa poche, a lancé un arc-en-ciel qui semblait rester dans les airs pendant une éternité, permettant à Taylor de courir sous lui pendant un long gainer qui a mis en place le jeu- pointage gagnant.

“Je n’ai vraiment rien vu de mal à cela”, a déclaré Malachuk à propos de la folle seconde mi-temps. « Si nous le voulons, nous pouvons marquer sur chaque trajet. Et nous l’avons montré aujourd’hui. Nous avons eu beaucoup de bosses sur la route, nous avons fait face à l’adversité, mais nous avons été résilients. Nous avons juste continué à nous battre.

Taylor a déclaré qu’il voyait beaucoup de McCarthy dans le quart-arrière actuel de Nazareth. Il l’a revu samedi.

“Il a beaucoup de traits similaires à JJ. La façon dont il pense, dont il bouge, dont il opère, c’est très similaire”, a déclaré Taylor. “Sa résilience est l’un de ses nombreux traits, sa façon de réagir à l’adversité. Il sait comment se faire bouger, mais il sait aussi comment faire bouger les autres.