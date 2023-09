Justin Steele montre pourquoi il est l’as des Cubs, un prétendant à Cy Young et un potentiel titulaire des séries éliminatoires du premier match

CHICAGO – La voix menaçante de Johnny Cash résonnait dans le système audio de Wrigley Field alors que Justin Steele lançait ses pitchs d’échauffement. « God’s Gonna Cut You Down », la chanson de sortie de Steele, sonne différemment de la plupart des musiques optimistes jouées aux Friendly Confines. Il s’agit également d’un lanceur stoïque doté d’un plan de match minimaliste, quelqu’un en qui les Cubs de Chicago auraient confiance pour débuter le premier match d’une série éliminatoire en octobre. C’est là que tout cela continue de se développer après une performance dominante lors de la Fête du Travail.

Steele, l’as local que les Cubs ont passé des années à essayer de développer, a éliminé les Giants de San Francisco lors de la victoire 5-0 de lundi, ce qui a renforcé sa candidature pour le prix Cy Young et a montré comment son équipe peut gagner en séries éliminatoires. Dans une chaleur de 89 degrés, Steele a réalisé huit manches sans but, n’accordant que deux simples et terminant avec 12 retraits au bâton tandis que ses coéquipiers jouaient une bonne défense et produisaient suffisamment de frappes opportunes. La majeure partie de la foule, soit 39 452 personnes, s’est attardée dans les allées pour chanter « Go Cubs Go », profitant des rythmes de cette course éliminatoire inattendue.

« Il y a définitivement plus d’énergie dans le quartier », a déclaré Steele. « Il y a définitivement un buzz différent dans l’air. Vous pouvez simplement dire que tout le monde est vraiment excité.

Les Cubs ont une fiche de 13-1 lors des 14 derniers départs de Steele, une séquence qui a commencé avec un certain degré d’incertitude lorsqu’il a été activé de la liste des blessés (oppression à l’avant-bras gauche) et que l’équipe était toujours sous .500 à la mi-juin. Le parcours de Steele comprend des victoires contre les Orioles de Baltimore et les Braves d’Atlanta, les meilleures équipes des ligues américaine et nationale, ainsi que deux victoires décisives au cours de la séquence de huit victoires consécutives fin juillet qui ont convaincu le front office d’acheter à la date limite des échanges. Ces dernières semaines, les Cubs ont remporté des matchs lancés par Steele et lancés par Charlie Morton, Chris Bassitt, Corbin Burnes et maintenant Logan Webb.

Justin Steele a remporté sept décisions consécutives, un sommet en carrière ! 👏 pic.twitter.com/YTYGpxDrXr – Dubs de Chicago (@Cubs) 4 septembre 2023

Les Giants, une équipe qui recherche tous les avantages possibles du peloton, ont composé leur formation de départ avec sept frappeurs droitiers, un frappeur switch et un frappeur gaucher. Steele est devenu le premier lanceur partant gaucher des Cubs depuis 1901 à lancer au moins huit manches sans but tout en accordant deux coups sûrs ou moins et en retirant au moins 12 frappeurs sur des prises. Le dernier partant de l’équipe (gauche ou droite) à cocher toutes ces cases dans un match était Jake Arrieta lors de son match sans coup sûr en 2015 au Dodger Stadium, une performance éblouissante qui l’a aidé à remporter un Cy Young Award.

Le manager des Cubs, David Ross, ne pense pas qu’il soit juste de comparer cet instantané de Steele à l’ensemble du travail qui place Jon Lester en considération pour le Temple de la renommée. Mais en tant qu’ancien receveur, Ross comprend la question d’un autre gaucher qui reste cohérent avec sa routine, connaît ses points forts, passe en mode attaque sur le monticule et ne se flétrit pas.

« Jon voulait le ballon dans les plus grands moments », a déclaré Ross. « Steele veut le ballon dans les plus grands moments. Steele a l’impression qu’il nous met sur son dos et nous transporte partout où nous devons aller.

Steele a maintenant une fiche de 16-3 avec une MPM de 2,55 et 19 départs de qualité en 26 sorties. Il a lancé 152 manches cette saison, ce qui non seulement atteint facilement son sommet en carrière, mais se rapproche également de sa charge de travail combinée de ses deux premières années dans les majors (176 manches). Il a également 28 ans et en est à sa 10e saison dans l’organisation des Cubs. Après tous ces efforts et cette planification – depuis le cinquième tour du repêchage de 2014 jusqu’à l’opération de Tommy John et une reconstruction majeure du marché – ce n’est pas le moment de ralentir ou de reculer.

Steele a fléchi et a crié après avoir retiré Patrick Bailey sur des prises pour terminer le début de la septième manche, célébrant un trois lancers au bâton qui s’est terminé avec le frappeur n°5 de San Francisco reniflant une balle rapide à 93 mph. Steele a retiré 16 frappeurs consécutifs depuis le dernier retrait de la deuxième manche jusqu’au premier frappeur en huitième manche. Steele a posé sur le monticule après avoir retiré Mike Yastrzemski sur des prises pour terminer le début de la huitième manche, profitant du moment qui a suivi son 107e et dernier lancer. Les Giants, une équipe contre laquelle les Cubs sont en compétition dans la course aux wild-cards, n’ont pas réussi à placer un coureur en position de but.

« Nous savons ce que Steeley a », a déclaré le receveur des Cubs Yan Gomes. « Il possède un formidable radiateur qui fait parfois office de coupeur. Ça monte aussi parfois et on essaie de jouer ça entre les deux. Vous savez, lancez un pitch et espérez qu’il fera ce que nous voulons qu’il fasse. Mais aujourd’hui, c’était l’un des moments les plus marquants que j’ai jamais vu de sa part. Je le voulais, il l’a vomi. Je le voulais, il l’a jeté. Cela aide, d’une certaine manière, à piéger les gars et à les mettre à l’écart. Mais ce qui est le plus important chez lui, c’est la confiance qu’il ressent à chaque fois qu’il y va.

« Chaque fois que nous avons besoin de lui pour faire un pitch, il le fait. Lorsque nous avons besoin de lui pour nous accorder quelques manches, il va là-bas, lance des frappes et laisse revenir notre attaque. Il nous donne une chance de gagner chaque jour. C’est vraiment excitant de l’avoir à nos côtés. Je le vois quand les gars sont dans l’assiette. Ils regardaient tous le tableau pour voir de quel pitch il s’agissait. Et c’est juste une balle rapide et un curseur.

Ces deux lancers se déplacent dans tellement de directions différentes et avec suffisamment de variations pour que les frappeurs restent en suspens. L’offensive de San Francisco est également actuellement inregardable. Mais Gomes, qui a joué contre les Cubs lors des World Series 2016 et a rattrapé Max Scherzer et Stephen Strasburg lors du championnat 2019 des Nationals de Washington, sait à quoi ressemble un as. Gomes reconnaît à quel point ces jeux remodèlent les perceptions : « C’est généralement en septembre que les Cy Young sortent. Quand vous faites des sorties comme celle-là, les électeurs aiment ça.»

Steele a qualifié d’entendre son nom lors de la discussion sur le prix Cy Young de « vraiment cool » et de « tout un honneur ». Ce n’était pas exactement Arrieta qui se présentait à sa conférence de presse sans coup sûr au Dodger Stadium en combinaison. Ce n’est pas tout à fait le même talent artistique que celui dont Yu Darvish a fait preuve en remportant presque un Cy Young Award avec les Cubs 2020. Ce n’est pas du tout comparable aux trois bagues de la Série mondiale que Lester a remportées avec les Cubs et les Red Sox de Boston. Il a fallu énormément de patience, de travail acharné et de conviction pour que Steele trouve sa propre identité de lanceur.

« Je veux juste continuer à me présenter tous les jours et à gagner des matchs », a déclaré Steele. « J’aime vraiment où en est l’équipe. J’ai l’impression qu’on commence à tourner sur tous les cylindres. Tout le monde se relève quand c’est nécessaire. C’est juste très amusant.

(Photo : Quinn Harris/Getty Images)