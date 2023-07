Justin Scott de St. Ignatius s’engage dans l’État de l’Ohio – Shaw Local

Justin Scott de St. Ignatius l’a officialisé dimanche en s’engageant pour l’État de l’Ohio.

Le meilleur espoir de la promotion 2024 de l’Illinois s’est engagé dans l’État de l’Ohio après avoir effectué des visites officielles à Columbus, dans l’Ohio, ainsi qu’en Géorgie, à Miami et au Michigan en juin. Il a également considéré Notre-Dame dans son top cinq.

BREAKING: Cinq étoiles DL Justin Scott me dit qu’il s’est engagé dans l’État de l’Ohio! Le 6’5 305 DL de Chicago, IL a choisi les Buckeyes plutôt que le Michigan, la Géorgie et Miami « L’entraîneur Larry Johnson est le meilleur pour le faire en position de ligne défensive🌰 »https://t.co/iEP2pY7Ual pic.twitter.com/tMUzqOB6iE — Hayes Fawcett (@Hayesfawcett3) 3 juillet 2023

Scott a attiré l’attention des entraîneurs de partout au pays en deuxième année avec son cadre de 6 pieds 4 pouces et 310 livres et a rapidement appris le jeu bien qu’il n’y ait pas joué avant le lycée. Il a remporté les honneurs de tous les États de l’Illinois High School Coaches Association (IHSFCA) sa saison junior et le CCL / ESCC White a nommé Scott son joueur de ligne de l’année.

Rivals et 247Sports classent Scott comme un joueur de ligne défensive cinq étoiles. Rivals classe Scott au huitième rang des meilleurs joueurs du pays, tandis que 247Sports le place au 14e rang.

[ Names to know: 10 CCL/ESCC players to watch in 2023 ]

Des écoles de tout le comté ont proposé Scott, notamment l’Alabama, Auburn, la Floride, Penn State, l’USC, le Texas A&M, Washington, l’Oklahoma, le Wisconsin et l’Illinois. Il a restreint ses choix à l’État de l’Ohio, à la Géorgie, à Notre Dame, à Miami et au Michigan avant de finalement opter pour les Buckeyes dimanche.

La décision de dimanche était quelque chose que Scott attendait avec impatience depuis longtemps.

« Ouais, ça va certainement être un grand moment », a déclaré Scott lors d’un entraînement en juin. « Juste pouvoir se détendre, arrêter le processus et juste se préparer et se préparer pour l’université, juste aller à l’université. »

Scott aura maintenant la chance de se concentrer sur sa saison senior et d’être un leader pour le Wolfpack. Après des saisons historiques consécutives et une apparition en demi-finale de classe 6A l’année dernière, Scott est prêt à terminer sa carrière au lycée sur une autre note historique.

« Je suis prêt pour ma saison senior », a déclaré Scott. « Je veux sortir avec un bang. »