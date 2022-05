Justin Rose «très motivé» par le défi du championnat US PGA à Southern Hills | Nouvelles du golf

Justin Rose n’a pas goûté à la victoire sur le circuit depuis 2019

Justin Rose est catégorique, il conserve la volonté et l’ambition de remettre sa carrière sur une trajectoire ascendante alors qu’il se prépare pour le championnat US PGA de cette semaine à Southern Hills, en direct sur Sky Sports Golf.

Rose a remporté l’US Open en 2013 et l’or olympique à Rio trois ans plus tard, mais n’a pas goûté à la victoire depuis février 2019 et n’a raté la coupe du Masters que pour la deuxième fois de sa carrière le mois dernier après deux tours de 76.

De tels résultats ont vu l’ancien n ° 1 mondial s’asseoir en dehors du top 50 pour la première fois en plus d’une décennie, mais Rose savoure le défi alors qu’il cherche à remporter davantage de titres parmi les plus importants du jeu.

“J’ai l’impression que c’est une petite réinitialisation précieuse que j’ai”, a déclaré Rose à l’agence de presse PA. “J’ai toujours essayé d’être fier de la façon dont je joue dans les tournois majeurs et c’est évidemment l’objectif en ce moment.

“Je travaille dur et je me sens très motivé, pour être honnête avec vous.

“Je pense que c’est ce que jouer mal vous donne. Cela vous dit ce que vous devez faire pour mieux jouer et parfois ce travail sera intimidant ou excitant et je me sens en fait assez excité par le défi du travail et de la pratique.

“C’est un peu comme ça que j’ai toujours fonctionné. Parfois, ça n’a pas été la carrière la plus fluide, mais chaque fois que j’ai été dos au mur, ça m’a inspiré à faire ce qu’il faut pour sortir de ce poste.”

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible Justin Rose a envoyé son coup de départ dans l’obstacle sur l’avant-dernier trou de son match contre Adam Scott dans le WGC-Dell Technologies Match Play, seulement pour faire un trou par de la zone de largage pour prolonger le concours ! Justin Rose a envoyé son coup de départ dans l’obstacle sur l’avant-dernier trou de son match contre Adam Scott dans le WGC-Dell Technologies Match Play, seulement pour faire un trou par de la zone de largage pour prolonger le concours !

Lorsqu’on lui a demandé s’il avait toujours la détermination de revenir au sommet, Rose a ajouté: “À cent pour cent. J’ai 41 ans, le temps presse et vous n’avez pas toujours pour atteindre ces objectifs, donc on a l’impression qu’il y a une intensité au travail.

“Il y a toujours cette conviction là-bas et c’est la chose la plus importante. Je crois toujours que j’ai des jours fantastiques devant moi sur le terrain de golf. Je me sens toujours très capable, mon corps se sent bien, j’ai l’expérience à mon actif.

“C’est maintenant à la forme et à l’exécution et j’ai l’impression que ces pièces du puzzle sont ce dont vous avez besoin. J’ai vraiment l’impression de travailler plus intelligemment et dans de meilleures directions et de gagner plus de direction.

Rose a terminé 12e lorsque Southern Hills a organisé pour la dernière fois le championnat US PGA en 2007 lors d’une vague de chaleur en août qui a suscité un geste de bienvenue et de gentillesse de la part de l’un de ses collègues joueurs.

“Je me souviens d’avoir d’épaisses chaussettes noires et de me plaindre de la chaleur de mes pieds, et le lendemain, il y avait 12 paires de très belles chaussettes fines et blanches dans mon casier grâce à Rory Sabbatini, dont le casier était proche”, se souvient Rose.

“Quant à Southern Hills, je pense que c’est vraiment un site de type fairways et greens. Un bon test de golf.

“Il accueille également les US Open, donc cela devrait être dans ma timonerie des parcours sur lesquels j’ai toujours bien joué; je suis excité.”

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible Rich Beem dit qu’il n’a pas vu Phil Mickelson se retirer du championnat US PGA mais pense qu’il y a plus de questions à se poser. Rich Beem dit qu’il n’a pas vu Phil Mickelson se retirer du championnat US PGA mais pense qu’il y a plus de questions à se poser.

Mickelson se retire du championnat USA PGA

Phil Mickelson s’est retiré du championnat US PGA de la semaine prochaine et ne défendra pas son titre.

Mickelson a fait une pause dans le golf depuis les retombées de ses commentaires explosifs sur le PGA Tour et l’échappée soutenue par l’Arabie saoudite dirigée par Greg Norman.

Le six fois vainqueur majeur s’est inscrit à l’US PGA et à l’US Open du mois prochain le 25 avril et a également demandé une libération du PGA Tour pour disputer le premier événement LIV Golf Invitational Series du 9 au 11 juin.

Cette demande a été rejetée par le PGA Tour plus tôt cette semaine.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible Claude Harmon III partage ses réflexions sur Phil Mickelson suite à son retrait du championnat PGA, dont il est le tenant du titre. Claude Harmon III partage ses réflexions sur Phil Mickelson suite à son retrait du championnat PGA, dont il est le tenant du titre.

Une déclaration des organisateurs du championnat PGA disait: “Nous venons d’être informés que Phil Mickelson s’est retiré du championnat PGA. Phil est le champion en titre et actuellement éligible pour être membre à vie de la PGA et nous l’aurions souhaité participer.

“Nous souhaitons le meilleur à Phil et Amy et attendons avec impatience son retour au golf.”

Mickelson est devenu le plus ancien champion majeur du golf lors du championnat PGA de l’année dernière lorsque, à moins d’un mois d’avoir 51 ans, il a résisté à Brooks Koepka et Louis Oosthuizen pour triompher par deux coups au parcours océanique de Kiawah Island.

Regardez le championnat PGA cette semaine, en direct sur Sky Sports Golf