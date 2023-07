Justin Rose se rallie pour conserver sa part de la tête du British Masters lors d’une «journée très, très difficile» | Nouvelles du golf

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Faits saillants de la deuxième manche du British Masters au Belfry

Justin Rose a admis qu’il était ravi d’un 73 « audacieux » qui le maintenait en lice pour un deuxième titre du Betfred British Masters, 21 ans après le premier.

Rose détenait une avance d’un coup après une superbe ouverture 65 au Belfry, mais ce fut une autre histoire vendredi alors qu’il couvrait ses 10 premiers trous en quatre au-dessus du par.

Cependant, l’ancien numéro un mondial s’est rallié pour marquer quatre birdies dans une séquence de six trous sur le neuf de retour et a terminé la journée à six sous la normale, à égalité en tête avec le Français Antoine Rozner.

« C’était une journée très, très difficile », a déclaré Rose. « J’ai pris un départ un peu bizarre, je n’avais pas l’impression de frapper de mauvais coups et le numéro un à trois coups roulés. Le trou avait l’air un peu plus petit pour une raison quelconque.

« Ce n’était pas facile et ce terrain de golf tient le coup. Chaque année, il a un score assez élevé et vous pouvez voir pourquoi.

« J’ai clairement fait quelques erreurs, j’étais quatre au-dessus de la normale à un moment donné de ma manche, donc en fait ravi de le ramener et de terminer moins six.

« Je pense que c’est un bon résultat de la journée et je me sens généralement plutôt bien avec la façon dont j’ai joué aujourd’hui. Juste trois putts et une ou deux petites erreurs qui se sont glissées mais pas trop mal compte tenu de l’après-midi difficile.

« Je me suis réajusté et j’ai essayé de me dire que je pouvais faire trois birdies dans les sept derniers trous et c’est un peu comme ça que ça s’est passé.

« C’était une bonne finition courageuse, je suppose, et le dîner sera bon à cause de cela. À travers 36 trous, je suis dans une bonne position. »

Rose et Rozner avaient une avance d’un coup sur un groupe de sept joueurs, dont le champion en titre Thorbjorn Olesen, les anciens joueurs de la Ryder Cup Oliver Wilson et Andy Sullivan et l’amateur anglais John Gough.

Sullivan a esquivé une amende pour avoir juré alors qu’il entrait en lice pour un cinquième titre du DP World Tour avec un deuxième tour de 68, le Midlander de 37 ans réalisant cinq birdies en l’espace de six trous à partir du 12e.

« C’était bien. J’ai très bien joué aujourd’hui », a déclaré Sullivan, qui faisait partie de l’équipe européenne battue par les États-Unis à Hazeltine en 2016.

« J’ai raté un huit pieds sur 11 qui a fait l’objet d’un énorme juron. Heureusement, les caméras n’étaient pas là car j’aurais été condamné à une amende, puis j’ai continué après cela.

« J’ai senti l’élan et évidemment avoir une foule locale derrière vous est agréable, une foule locale et pas mal d’autres aujourd’hui, donc c’est bien quand vous obtenez les rugissements et que vous les faites avancer, vous sentez que votre énergie est en hausse aujourd’hui. «

Sullivan a plaisanté en disant que cela avait été une « douleur dans le cul » d’obtenir des billets pour tous ses amis et sa famille, mais Olesen appréciait certainement le soutien des foules importantes.

« C’était génial dès les premières portes ce matin », a déclaré le Danois. « Il y avait beaucoup de monde et une bonne ambiance tout au long du parcours, donc c’est toujours amusant de jouer devant ça.

« Je ne pensais pas que c’était si facile aujourd’hui. Il y avait pas mal de vent mais j’ai eu de très beaux hauts et des bas pour continuer la manche, ce qui était très important. Je suis plutôt content d’aujourd’hui. »

Les Écossais Ewen Ferguson et Robert MacIntyre sont à deux coups de la tête à quatre coups sous la normale, tandis que le Gallois Jamie Donaldson a perdu quatre coups après avoir suivi son ouverture 66 avec un 76.

Son compatriote Rhys Enoch est sorti de 220 mètres avec un fer quatre pour faire un albatros sur le troisième trou par cinq, un deuxième tour de 69 le laissant un sous le par.

