AUGUSTA, Géorgie – Avec une armada d’oiseaux et un aigle au premier tour du 85e Masters de jeudi, Justin Rose a navigué loin de tous les autres et a pris une avance stupéfiante de 4 coups avec un superbe 7 sous la normale 65, un score qui était de 9,5 coups de mieux que la moyenne sur le terrain.

Un jour plus tard, il avait beaucoup de compagnie.

Rose, qui a terminé deuxième ici en 2015 et a perdu en séries éliminatoires en 2017 contre Sergio Garcia, a rebondi d’un mauvais front neuf au deuxième tour de vendredi à Augusta National et est restée en tête du classement avec un pair de 72 à gauche. lui à 7 sous à travers 36 trous.

Mais sous un ciel couvert et sur un parcours légèrement plus doux et des verts moins croustillants, une flotte de joueurs est venue charger et avant midi, les discussions sur un emballement avaient été réduites au silence. Rose a frappé son coup de départ en profondeur dans les Georgia Pines et a réussi trois de ses sept premiers trous avant de regagner une certaine distance entre lui et le terrain avec trois birdies tardifs.

Pourtant, l’avance du jour du champion de l’US Open 2013 a été réduite à l’un des premiers, Will Zalatoris, qui était classé 483e il y a un an cette semaine, a tiré 68 pour prendre la deuxième place. En vertu d’un 69 vendredi, Brian Harman a tiré même avec Zalatoris, un hors de la tête.

Deux tirs en arrière étaient le champion du Masters 2015 et un renaissant Jordan Spieth (68) et Marc Leishman (67).

Le n ° 2 mondial Justin Thomas (67), Tony Finau (66) et Bernd Wiesberger (66), qui ont tenté une tentative d’aigle sur le 15e green au premier tour dans une livre, chacun s’est déplacé à moins de trois tirs.

« Je plaisantais, le doigt se dirigeait un peu vers le bouton de panique », a déclaré Rose. «J’ai eu une petite discussion avec moi-même sur 8 et j’ai dit que vous meniez toujours le Masters, et j’ai juste changé un peu mon état d’esprit et j’ai commencé à jouer en match play contre le terrain de golf. J’ai gratté une ligne sur ma carte de pointage et je me suis dit que j’avais trois points et que je pourrais aller de l’avant et battre le terrain de golf à partir de ce moment-là. J’ai eu un putt sur 18 pour gagner mon match 1-up, mais malheureusement, il a juste glissé. Mais un tirage honorable.

«C’était juste une journée classique à Augusta National quand vous êtes juste un peu à l’écart. Vous pouvez être à un pied ou deux à certaines occasions et vous finissez par avoir des difficultés. «

Spieth ressemble à nouveau à Spieth après avoir remporté le Valero Texas Open la semaine dernière, son premier titre du PGA Tour depuis le championnat Open 2017 et sa quatrième place dans le top 4 à ses sept derniers départs.

« C’est toujours un processus pour revenir à la façon dont j’avais l’habitude de balancer le club, mais la semaine dernière, la victoire était un point d’exclamation, bien sûr », a déclaré Spieth. «Mais entrer en lice, ressentir la pression, plus on fait ça, plus on se sent à l’aise et c’est donc l’objectif atteint la semaine dernière.

«Heureusement, Rosie n’est pas partie aujourd’hui. Neuf sous ses 10 derniers trous, c’était ridicule, surtout dans les conditions. C’était l’un des meilleurs golfs que j’aie jamais vu. Aujourd’hui, au début de la manche, j’ai vu qu’il avait reculé, et c’était en quelque sorte un coup de pouce. Étant deux de retour dans le week-end, si je peux tirer 5 sous, cela pourrait être assez bien.

Thomas a remporté le championnat des joueurs plus tôt cette année et le champion de la PGA 2017 semble à nouveau en pleine forme.

«J’ai très bien joué aujourd’hui. J’ai mieux conduit le ballon, j’ai frappé plus de tirs de fer de qualité, j’ai eu de superbes hauts et bas. C’était facile », a déclaré Thomas. «J’ai encore laissé beaucoup de tirs là-bas, mais je suis dans une excellente position pour le week-end.»