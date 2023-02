Justin Rose envisage le retour de la Ryder Cup après avoir réservé une place au Masters avec une victoire sur le PGA Tour à Pebble Beach | Nouvelles du golf

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Le meilleur de l’action de la dernière manche de l’AT&T Pebble Beach Pro-Am, où Justin Rose a remporté une première victoire sur le PGA Tour depuis 2019

Justin Rose a pour objectif de faire avancer la prochaine équipe européenne de la Ryder Cup après avoir obtenu son statut de major avec une victoire au AT&T Pebble Beach Pro-Am.

L’ancien n ° 1 mondial a mis fin à une série de quatre ans sans victoire avec un impressionnant triomphe de trois coups à Pebble Beach, cardant un dernier tour 66 pour terminer la semaine sur 18 sous et remporter une 11e victoire sur le PGA Tour.

Rose est entré dans la semaine en tant que numéro 71 mondial et risquait de manquer une place au Masters pour la première fois depuis 2010, bien que la victoire signifie qu’il a maintenant garanti un retour à la première majeure masculine de l’année avec la PGA de mai. Championnat au Oak Hill Country Club.

“Augusta a certainement été une grande partie de mon esprit”, a déclaré Rose. “Je pensais que la façon simple de l’aborder était d’essayer de me frayer un chemin dans le top 50 mondial à chaque date, en mars.

“Je pense que mon diviseur au classement mondial n’est que de 37, donc j’ai eu quelques coups sûrs, si vous voulez et je savais que marquer des points allait me faire du bien.

“Mon intention était de sortir et de jouer solidement et de gagner des points et de grimper dans le classement mondial et d’y arriver. C’est une meilleure façon de le faire – en remportant un tournoi ! C’est drôle comme vous, en gagnant, gagnez les points et tout prend soin de lui-même.

“Ouais, un grand soulagement de ce point de vue de pouvoir planifier un peu plus la course vers Augusta maintenant. Parce que je jouais un peu plus que je ne l’aurais peut-être voulu à cause de ce fait. Mais pour avoir le luxe est maintenant incroyable.”

Un retour en Ryder Cup pour Rose ?

L’Anglais a manqué de peu d’être sélectionné pour l’équipe européenne de la Ryder Cup en 2021, où il a été battu par une marge record à Whistling Straits, bien que le joueur de 42 ans espère faire partie de la formation de Luke Donald à Rome cette Septembre.

La victoire de Rose le place au neuvième rang de la liste des points mondiaux lors de la campagne de qualification européenne d’un an, qui se déroule jusqu’en septembre, et il espère être soit l’un des six qualifiés automatiques, soit les six choix du capitaine pour compléter l’équipe de Donald au Marco Simone GC.

L’équipe européenne est susceptible de changer de manière significative pour le concours de 2023, avec plusieurs piliers passant au LIV Golf et ayant des opportunités de jeu limitées pour gagner des points de qualification, tandis que Rose s’est concentré sur la recherche de la forme avant de se tourner vers une éventuelle sixième apparition à la Ryder Cup.

“La façon dont j’ai été avec mon jeu, j’ai dû être assez égoïste et me concentrer uniquement sur moi et me concentrer sur mon amélioration et sur ce que je dois faire pour commencer à mieux jouer au golf”, a ajouté Rose. “Je n’ai même pas imaginé à quoi ressemble la Ryder Cup pour moi, à part que je veux y être.

“J’avais l’impression que ce qui était vraiment important pour moi était de prendre un bon départ sur le PGA Tour, donc je n’étais pas sous pression plus tard dans la saison, donc je pouvais tourner mon attention vers la Ryder Cup et l’European Tour au fur et à mesure. cela devient la partie importante de la phase de la saison.

“Le plan s’est déroulé à peu près parfaitement, pour être honnête avec vous. Trois très bonnes semaines solides ici et j’ai maintenant construit une plate-forme pour pouvoir regarder le reste de l’année sous un jour beaucoup plus positif et commencer à gagner des points.

“Évidemment, j’aimerais jouer mon chemin dans l’équipe. Mais je voulais être un joueur qui, si je joue bien, Luke [Donald] doit considérer et se sentir bien de faire partie de cette équipe.”