Justin Roiland, la voix de Rick et Morty, fait face à des accusations d’agression domestique – National

Justin Roiland, le co-créateur et doubleur principal de séries télévisées d’animation Rick et Mortyfait face à un procès pour avoir prétendument agressé une ancienne petite amie en 2020.

La plainte pénale, qui a été rapportée pour la première fois par NBC News, accuse Roiland, 42 ans, d’un chef d’accusation de coups et blessures domestiques avec lésions corporelles et d’un chef d’accusation de faux emprisonnement par menace, violence, fraude et / ou tromperie.

La victime présumée est une femme qui vivait avec Roiland à l’époque, rapporte le Guardian, bien qu’elle n’ait pas été identifiée.

Roiland a été inculpé en mai 2020, quelques mois après que la police a déclaré que l’incident s’était produit. Il a plaidé non coupable – mais les accusations n’ont pas fait l’objet d’une large couverture médiatique. Jeudi, le cas de Roiland a fait l’objet d’une audience préliminaire, qui a ramené les allégations aux yeux du public.

“Nous sommes impatients d’effacer le nom de Justin et de l’aider à avancer le plus rapidement possible”, a écrit l’avocat de Roiland, T. Edward Welbourn, dans un communiqué.

Les détails de l’incident de janvier 2020 qui a conduit aux accusations de Roiland n’ont pas été rendus publics en vertu d’une ordonnance de protection. L’affidavit à l’appui de l’arrestation de Roiland est également scellé.

Roiland devrait revenir au tribunal en avril, bien qu’aucune date de procès n’ait été fixée.

Aux côtés de Dan Harmon, Roiland a co-créé une sitcom de science-fiction animée sur le scientifique fou Rick et son doux petit-fils Morty, tous deux exprimés par Roiland. L’émission a duré six saisons et reviendra pour une septième sur Adult Swim.

Depuis les accusations de 2020, la carrière de Roiland a connu peu de conséquences.

En 2020, il a remporté un Emmy pour Rick et Morty et a de nouveau été reconnu pour le spectacle en 2022 par la Hollywood Critics Choice Association.

la série animée de Roiland pour Hulu, Opposés solairesa fait ses débuts en 2020 et a été renouvelée pour une cinquième saison en octobre 2022. Il a depuis créé une autre série télévisée pour Hulu, Homme koalasorti cette année.

Roiland a également publié deux collections NFT, qui se sont vendues pour des millions.