Justin Roiland a quitté “Rick et Morty” après que des accusations d’agression ont été révélées – National

Adult Swim a annoncé avoir coupé les ponts avec Rick et Morty co-créateur Justin Roiland après que des reportages ont révélé qu’il risquait d’être jugé pour des accusations de violence domestique en 2020.

“Adult Swim a mis fin à son association avec Justin Roiland”, a écrit mardi la vice-présidente principale des communications d’Adult Swim, Marie Moore, dans un communiqué.

Rick et Morty est l’un des titres les plus populaires d’Adult Swim, et Roiland exprime les deux personnages titulaires, laissant l’avenir de la série incertain. Natation adulte éclairée en vert Rick et Morty pour un engagement massif de 10 saisons en 2018 et le spectacle vient de terminer sa sixième saison en décembre 2022.

Il y a deux semaines, la nouvelle a annoncé que Roiland, 42 ans, avait été inculpé d’un chef d’accusation de coups et blessures domestiques avec lésions corporelles et d’un chef d’accusation de faux emprisonnement par menace, violence, fraude ou tromperie dans le comté d’Orange, en Californie. Le plaignant est un anonyme femme qui était la petite amie de Roiland et qui vivait avec lui à l’époque.

Roiland a été inculpé en mai 2020, quelques mois après que la police a annoncé que l’incident s’était produit. Il a plaidé non coupable.

Les accusations n’ont pas fait l’objet d’une couverture médiatique à l’époque. Puis, le 12 janvier, le cas de Roiland a fait l’objet d’une audience préliminaire, ramenant les allégations aux yeux du public.

Dans une déclaration plus tôt ce mois-ci, l’avocat de Roiland, T. Edward Welbourn, a déclaré : « Non seulement Justin est innocent, mais nous nous attendons également à ce que cette affaire soit en passe d’être classée une fois que le bureau du procureur de district aura terminé son examen méthodique des preuves. ”

Roiland devrait ensuite comparaître devant le tribunal le 27 avril.

Selon un message de la page Twitter de la sitcom animée, Rick et Morty continuera sans Roiland. Des sources ont déclaré au Hollywood Reporter que les rôles de Roiland seront refondus et que le co-créateur Dan Harmon deviendra le seul showrunner. Roiland restera crédité en tant que co-créateur, ont ajouté les sources.

Roiland a également quitté la société de jeux vidéo qu’il a cofondée, Squanch Games.

La société a écrit sur sa page Twitter mardi : “Le 16 janvier 2023, les jeux Squanch ont reçu la démission de Justin Roiland.”

Roiland a encore plusieurs projets en cours avec Hulu, dont Opposés solairesune sitcom animée qu’il a co-créée et dans laquelle il joue, et Homme koaladont la première a eu lieu cette année.





Adult Swim Canada et Global News sont tous deux des propriétés de Corus Entertainment.