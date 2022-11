Justin rejette Eliza après qu’elle se soit envolée vers lui – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit d’image : ABC

Justin Glaze n’était pas tout à fait prêt à donner un autre coup avec Eliza Isichei après qu’elle l’ait largué Baccalauréat au paradis. Après avoir donné Rodney Mathews elle s’est levée sur Justin, Eliza a commencé à avoir des doutes et a largué Rodney pour poursuivre Justin. Comme Justin avait déjà quitté la plage après son élimination, Eliza s’est envolée pour lui expliquer comment elle se sentait. “À la seconde où vous êtes parti, quelque chose a commencé à cliquer pour moi”, a-t-elle partagé. “Je pense que j’ai laissé toute la pression extérieure et les opinions de tout le monde influencer ma décision ce soir-là. Je ne pense pas m’en être rendu compte avant ton départ. Je pense que c’est là que je réalise que j’ai fait le mauvais choix. Donc, je romps avec Rodney. En fin de compte, j’ai finalement poursuivi ce que je voulais… et c’est toi.

Suite Baccalauréat au paradis

La surprise de Justin de voir Eliza à sa porte était écrite sur son visage, et il a admis qu’il était “sans voix”. Cependant, malgré ses sentiments forts pour Eliza, il n’était pas prêt à la reprendre sur-le-champ. “Tu as dit à Rodney [on the beach] que tu mérites quelqu’un qui va te choisir en premier sans hésitation, et c’est exactement ce que je ressens en ce moment », a admis Justin. « Je veux quelqu’un qui soit si sûr de moi et qui me choisira sans hésitation. Ce n’est pas ce qui s’est passé. Vous avez choisi Rodney. Ca fait mal. Je sais qu’il a fallu beaucoup de temps pour avoir cette conversation avec lui et ensuite venir jusqu’ici, je ne prends pas ça pour acquis. C’est juste comme… pourquoi fallait-il en arriver là ?

Eliza a compris d’où venait Justin et lui a dit qu’elle avait “foiré”. Elle a admis qu’elle “aurait dû le choisir” dès le début. Malheureusement, Justin n’était toujours pas influencé. “Je me rends compte que je pourrais choisir des gens et les mettre en premier et les prioriser tout ce que je veux, mais si je n’obtiens pas cela en retour, il est peut-être temps que je me choisisse”, a-t-il insisté. “Je suis désolé. Je sais que ce n’est pas la réponse que vous cherchez.

Même si elle était visiblement bouleversée, Eliza ne s’est pas battue. “Je ne peux pas vous combattre sur ce que vous pensez être bon pour vous”, a-t-elle dit à Justin, avant de quitter sa maison. Cependant, dans un confessionnal, elle était plus ouverte sur ce qu’elle ressentait face à la situation. Eliza était en fait frustrée par la façon dont Justin avait réagi. “Je sais que j’ai foiré et que c’est de ma faute, mais je suis revenue tout de suite”, a-t-elle déclaré. “J’ai traversé le pays en avion et je n’ai connu que [him] pendant trois jours. C’est beaucoup. D’accord, j’ai foiré, je comprends, mais c’est moi qui dis que je suis désolé et que je montre [him]. Si cela ne suffit pas, cela me dit en quelque sorte ce que j’ai besoin d’entendre. Ce n’est certainement pas ce à quoi je m’attendais. Je rentre à la maison.” Et juste comme ça, le plus grand triangle amoureux de la saison 8 s’est terminé.

