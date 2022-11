Justin parle de l’abandon de son chien

Lors de la finale du Réunion #MAFS diffusée à 8/7 c sur Lifetimeles téléspectateurs verront Justin et Alexis discuter d’une débâcle controversée avec un chien et BOSSIP vous donnera un premier aperçu exclusif.

Leur rencontre survient après l’affrontement presque physique de Justin avec son compatriote Marié au premier regard mari Nate sur des allégations d’être “faux” et une prétendue passe coquette. Maintenant que les deux têtes séparées et plus froides prévalent, la rencontre de Justin avec le pasteur Cal et le Dr Pepper aux côtés d’Alexis pour récapituler leur mariage.

Clip exclusif de la saison 15 de “Marié au premier regard”

Dans un clip exclusif, nous voyons Justin et Alexis s’asseoir avec les experts et l’hôte Kevin Frazier pour discuter de leurs montagnes russes d’une relation.

Comme indiqué précédemment, les deux hommes sont passés de l’échange de “je t’aime” lors de leur lune de miel à de grandes explosions, y compris une dispute après le jour de la décision qui s’est terminée avec Alexis disant qu’elle voulait divorcer.

Selon le pasteur Cal qui les a conseillés tout au long de leurs 8 semaines de mariage, ils ont abandonné trop vite.

« Je dis que vous ne vous êtes pas donné assez de temps pour voir si la chose pouvait fonctionner », dit le pasteur Cal. “Parce que chaque essai qui arrive – s’il y a une grosse bosse, s’il y a un problème, il y a un défi [you say], d’accord, nous ne sommes pas compatibles. Dans chaque mariage, les gens passent par des moments où ils disent ‘Oh mon Dieu, qui es-tu ?!’ »

Kevin Frazier demande alors à Justin pourquoi il ne s’est pas battu quand Alexis a mis fin à leur mariage de manière choquante et que le spécialiste du marketing fait des aveux.

Justin avoue ne pas vouloir abandonner son chien

Avant le jour de la décision, Justin a donné son chien Mya, âgé de 7 ans, après avoir attaqué le chien d’Alexis, Newton, et a déclaré que c’était pour prouver son engagement envers son épouse. Apparemment, le moment a été un tournant pour Justin.

“Parce que je n’ai pas été entièrement honnête avec elle quand j’ai donné mon chien”, admet Justin. “Je ne voulais pas le faire.”

“Alors quand je l’ai fait, vous savez que je ne voulais pas la perdre mais je savais que je n’allais pas être pleinement heureux non plus”, explique Justin dans le clip de la réunion #MAFS.

Le Dr Pepper intervient ensuite.

“Donc, j’ai presque l’impression que tu es dire ceci qu’il ne s’agissait pas de sa perte de confiance en vous », dit l’expert. “D’une certaine manière, c’était toi qui perdais confiance avec elle parce que tu as dû abandonner ton chien et cela a peut-être nui à votre engagement envers ce que vous feriez d’autre pour le mariage.

Es-tu choqué que Justin regrette d’avoir abandonné Mya ? Nous mentirions si nous disions que nous l’étions.

En plus de ressasser la débâcle canine, les experts donnent également leurs avis professionnels sur la vrai jeentre les deux.

Le Dr Pepper et le pasteur Cal discutent du mariage de Justin et Alexis

Au cours de la réunion, le Dr Pepper dit qu’elle pense qu’Alexis voulait un mâle Alpha, tandis que le pasteur Cal parle de leurs «vomissements émotionnels».

“Eh bien, si j’allais être parfaitement honnête, je dirais qu’elle voulait qu’il soit davantage un mâle Alpha et qu’elle s’est éloignée de lui alors qu’il ne l’était pas”, explique le Dr Pepper avant d’ajouter que les deux étaient également trop réactifs. l’un à l’autre. “Ce processus est tellement accéléré et vous avez appris à vous connaître si rapidement et si profondément [and] c’était bon et mauvais », ajoute le pasteur Cal. “Le problème, c’est que vous avez appris à connaître les problèmes de l’autre et parce que vous êtes si émotif et si intense que vous vous êtes vomi presque émotionnellement l’un sur l’autre et c’est trop à supporter quand vous n’avez pas de fondation.”

Il conclut ensuite que tous les deux « ont simplement démissionné ».

Êtes-vous d’accord que Justin et Alexis ont quitté leur mariage après que les choses soient devenues trop intenses ?

Jetez un œil exclusif ci-dessous.

La finale de la réunion Mariés au premier regard est diffusée CE SOIR mercredi 9 novembre à 8/7 c sur Lifetime!